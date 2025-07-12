Попишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Evan 12 июля 2025, 19:15 46 Производство

В «Эван» (Н.Новгород) запущен в работу цех по производству ТЭН-ов

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

В производственно-инжиниринговой компании «Эван» (г. Н.Новгород, https://www.evan.ru/), производящей бытовое и промышленное отопительное оборудование, запустили в работу цех по производству трубчатых электронагревателей (ТЭН-ов). Работы по пусконаладке более 25 станков завершены в кратчайшие сроки.

ТЭН-ы — это ключевой и один из наиболее дорогих компонентов производимой продукции. В течении нескольких десятков лет использовались ТЭН-ы производства чешского Backer. В 2022 г. производитель покинул рынок России. Немало времени ушло на поиск достойной замены. Сопоставимые по качеству и цене ТЭН-ы удалось найти только в Китае.

К сожалению, значительные сроки поставки (до 9 мес.) усложняли планирование. Дорогие денежные средства приходилось «замораживать» на длительный срок. Эти проблемы усугубились с ухудшением кредитно-денежной политики государства. Рынок отопительного оборудования, тесно связанный со строительством, стал весьма нестабильным. Столь значительные сроки поставки сказываются на эффективности работы.

Запуск цеха по производству ТЭН-ов позволит повысить адаптируемость, обеспечив высокое качество производимой продукции.

Ролик о запуске цеха по производству ТЭН-ов: https://rutube.ru/video/e96ef47f79a4cb60349312cb53521a8d/

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

  • Evan
  • 1
Новое производство, ТЭН, отопительное оборудование, электрокотлы
  • Badassgoliath Badassgoliath
    12.07.2519:44:42

    В течении нескольких десятков лет использовались ТЭН-ы производства чешского Backer. В 2022 г. производитель покинул рынок России

    Сопоставимые по качеству и цене ТЭН-ы удалось найти только в Китае.

    значительные сроки поставки

    изменением в кредитно-денежной политике государства.

    сказываются на эффективности работы.

    Чтение этой увлекательной летописи ещё раз укрепило меня во мнении о том, что частникам нельзя доверять ничего серьёзного.

    Чихать им на какие-то там импортозамещения и суверенитеты. Что-то делать самостоятельно они будут только в самом крайнем случае, когда все остальные возможности поддержать чужое производство будут исчерпаны.

    Что мы узнаём из этой заметки? Сперва они покупали у чехов. Те, по указке из США, свалили в туман (скатертью дорожка). После этого они стали искать, у кого бы ещё купить. Нашли в Китае. Но опять не срослось (см. заметку). Помыкавшись таким образом, они наконец-то допетрили, что придётся делать самим. Предположу, что скрепя сердце и скрипя зубами.

    изменением в кредитно-денежной политике государства.

    Всецело одобряю такие изменения, ибо они, похоже, обладают оздоравливающим действием против многолетнего замусоривания мозгов в стиле «мы сирые и убогие, сами ничего не умеем, всё пропало».

    #1303500
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,