В «Эван» (Н.Новгород) запущен в работу цех по производству ТЭН-ов

В производственно-инжиниринговой компании «Эван» (г. Н.Новгород, https://www.evan.ru/ ), производящей бытовое и промышленное отопительное оборудование, запустили в работу цех по производству трубчатых электронагревателей (ТЭН-ов). Работы по пусконаладке более 25 станков завершены в кратчайшие сроки.

ТЭН-ы — это ключевой и один из наиболее дорогих компонентов производимой продукции. В течении нескольких десятков лет использовались ТЭН-ы производства чешского Backer. В 2022 г. производитель покинул рынок России. Немало времени ушло на поиск достойной замены. Сопоставимые по качеству и цене ТЭН-ы удалось найти только в Китае.

К сожалению, значительные сроки поставки (до 9 мес.) усложняли планирование. Дорогие денежные средства приходилось «замораживать» на длительный срок. Эти проблемы усугубились с ухудшением кредитно-денежной политики государства. Рынок отопительного оборудования, тесно связанный со строительством, стал весьма нестабильным. Столь значительные сроки поставки сказываются на эффективности работы.

Запуск цеха по производству ТЭН-ов позволит повысить адаптируемость, обеспечив высокое качество производимой продукции.

Ролик о запуске цеха по производству ТЭН-ов: https://rutube.ru/video/e96ef47f79a4cb60349312cb53521a8d/

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