Док-понтон «Амурец» и 5-секционный трамвай. Трасса М-12 «Восток» и амфибия Меридиан

Док-понтон «Амурец» и 5-секционный трамвай. Трасса М-12 «Восток» и амфибия МеридианСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый спусковой док-понтон «Амурец» ввели в строй в Комсомольске-на-Амуре. Большой десантный корабль «Сергей Кабанов» заложили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Скоростной 5-секционный трамвай представили на «Иннопроме». Главные промышленные достижения — в обзоре Машньюс
В этом выпуске:
0:00 — Вступление
0:07 — Новый БДК «Сергей Кабанов»
1:15 — Грузовой беспилотник-амфибия «Меридиан»
1:38 — Спусковой док-понтон «Амурец»
2:19 — Скоростной 5-секционный трамвай
3:05 — Электробусы КАМАЗ-52222 поколения А5
3:30 — Трасса М-12 — Дюртюли — Ачит
4:17 — Производство электрозаправок Elli5:06 — Быстровозводимые электростанции от ОДК
5:48 — Первое в РФ производство суперабсорбирующих полимеров
6:29 — минивэны и внедорожники Sollers
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Запуск «Ланцета» стал быстрее и безопаснее. Первый ТВРС-44 «Ладога». Серийные промышленные роботы
-
Атомный гигант: российское преимущество в борьбе за Арктику
«Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая а... сможет ли она стать преимуществом в борьбе за Арктику?
-
Путин посетил завод БПЛА. Универсал Lada Iskra. Новый закон «О судостроении». Предсерийный Атом
Еженедельная подборка новостей промышленности России. Владимир Путин посети... разработках в машиностроении и судостроении.В этом выпуске:
Поделись позитивом в своих соцсетях