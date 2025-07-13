Док-понтон «Амурец» и 5-секционный трамвай. Трасса М-12 «Восток» и амфибия Меридиан

Новый спусковой док-понтон «Амурец» ввели в строй в Комсомольске-на-Амуре. Большой десантный корабль «Сергей Кабанов» заложили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Скоростной 5-секционный трамвай представили на «Иннопроме». Главные промышленные достижения — в обзоре Машньюс

В этом выпуске:

0:00 — Вступление

0:07 — Новый БДК «Сергей Кабанов»

1:15 — Грузовой беспилотник-амфибия «Меридиан»

1:38 — Спусковой док-понтон «Амурец»

2:19 — Скоростной 5-секционный трамвай

3:05 — Электробусы КАМАЗ-52222 поколения А5

3:30 — Трасса М-12 — Дюртюли — Ачит

4:17 — Производство электрозаправок Elli5:06 — Быстровозводимые электростанции от ОДК

5:48 — Первое в РФ производство суперабсорбирующих полимеров

6:29 — минивэны и внедорожники Sollers

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