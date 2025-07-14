Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады

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Российская сборная показала выдающиеся результаты на 57-й Международной химической олимпиаде, которая завершилась в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Все четверо участников из России завоевали золотые медали.

Российская сборная заняла второе место в командном зачете.

В состав сборной команды РФ вошли: Константин Гунько (школа № 1589, г. Москва), Виктор Демидов (школа ЦПМ, г. Москва), Владимир Елистратов (школа ЦПМ, г. Москва), Федор Кузнецов (школа № 1329, г. Москва).

Руководителем команды стал доцент химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Белов. Его заместители — учитель химии ГБОУ «Школа № 192» Леонид Ромашов, старший преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Лиханов и учитель химии ГБОУ «Воробьевы горы» Максим Козлов. Российская сборная готовилась на химическом факультете МГУ при участии Университетской гимназии.

Международная химическая олимпиада (IChO) представляет собой ежегодное состязание для одаренных школьников, увлекающихся химией. Она проводится с 1968 года.

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