На воду спущен новый круизный лайнер «Николай Жарков» — головное судно серии «Карелия»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) спустила на воду новейший круизный лайнер «Николай Жарков» — первое судно проекта 00840 «Карелия». Строительство ведётся на нижегородском предприятии ОСК «Красное Сормово» по заказу компании «ВодоходЪ» в рамках госпрограммы обновления речного флота России при поддержке Правительства РФ.
«Спуск на воду круизного лайнера „Николай Жарков“ — это еще один шаг на пути реализации долгосрочной программы по обновлению отечественного пассажирского флота. Наши сормовские корабелы вместе с командой заказчика провели большую работу. Несмотря на объективные сложности, связанные, в том числе с международной конъюнктурой, они успешно выполнили поставленную задачу, — сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. — Отмечу, что теплоход „Николай Жарков“ является головным судном в серии круизных лайнеров проекта „Карелия“, который проектировался с учетом опыта создания и эксплуатации теплохода „Мустай Карим“, построенного здесь, на „Красном Сормово“, и переданного компании „ВодоходЪ“ 5 лет назад».
«Николай Жарков» — четырёхпалубный лайнер класса «река-море», спроектированный КБ «Вымпел» с применением передовых отечественных технологий. Судно носит имя выдающегося кораблестроителя, Героя Труда РФ Николая Жаркова, который долгие годы руководил «Красным Сормово», сообщает пресс-служба ОСК.
После завершения строительства и испытаний лайнер войдёт в состав флота «ВодоходЪ» и будет совершать круизы по рекам и прибрежным морским акваториям России.
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