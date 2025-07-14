VizorLabs автоматизировал мониторинг ЛЭП с помощью БПЛА и нейросетей

Компания «Визорлабс» разработала и внедрила ПО для интеллектуального обнаружения дефектов линий электропередачи в ПАО «Россети Центр», что позволило существенно снизить риски отключений электричества.

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Эксперты VizorLabs разработали программно-аппаратный комплекс для автоматизированного выявления дефектов линий электропередачи (ЛЭП) с использованием беспилотных летательных аппаратов. Ключевым элементом системы стали нейросетевые модели, обеспечивающие высокоточное обнаружение повреждений в автоматическом режиме. Проект реализован совместно с ПАО «Россети Центр» и уже позволил снизить количество инцидентов, ведущих к отключению электроэнергии.

Общая протяженность линий электропередачи классом напряжения 35-110 кВ, для которых необходимо осуществлять ежегодный осмотр — более 63 тыс. км. При этом порядка 43% всех линий проходят по труднодоступной местности — это переходы через реки, болотистая и лесистая местность. Очевидно, что традиционные методы контроля состояния ЛЭП, основанные на визуальных обследованиях, требовали значительных временных и человеческих ресурсов.

Специалисты VizorLabs создали специализированное программное обеспечение «Организация полётов БВС», которое автоматизирует создание и согласование заявок для беспилотников, а также управляет действиями полётных отрядов. Кроме того, разработан уникальный набор детекторов, позволяющий с высокой точностью фиксировать различные повреждения ЛЭП.

«В ходе мониторинга мы используем камеры, которые позволяют обнаруживать все виды нарушений — от деревьев, растущих в охранной зоне, до выпавших изоляторов. Нейросетевая модель, обученная на тысячах изображений, находит дефекты значительно быстрее человека, что особенно важно при анализе тысяч фотографий высокого разрешения, полученных за один полёт беспилотника. При этом все повреждения ранжируются по важности и срокам устранения и представляются в виде фотографий с геопривязкой и возможностью детального ознакомления», — добавил Святослав Стерликов, руководитель департамента беспилотных систем VizorLabs.

За период эксплуатации системы обследовано около 3,7 тысячи километров линий электропередачи и выявлено более 3,6 тысячи дефектов. Кроме того, удалось сократить расходы на осмотр сетей на 64% по сравнению с ручным мониторингом.

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