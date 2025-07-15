Синара — Транспортные Машины и МГТУ им. Баумана открыли совместное конструкторское бюро в Калуге
Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) и Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана запустили совместное конструкторское бюро на базе факультета «Машиностроение». Новая образовательная площадка оснащена современным оборудованием и специализированным программным обеспечением от предприятия «Калугапутьмаш» (КПМ, входит в состав СТМ).
Студенты старших курсов смогут работать над реальными проектами по разработке конкурентоспособной российской техники под руководством опытных конструкторов КПМ. Это позволит будущим инженерам получить практические навыки и внести вклад в развитие отечественного машиностроения, сообщает пресс-служба СТМ.
В рамках работы бюро планируется оцифровка конструкторской документации для машин МПК, снегоуборочного поезда ПСС-2П и платформ ППК-2Г, ППК-3Г. Кроме того, предприятие переходит на единую систему управления инженерными данными, что позволит оптимизировать процессы проектирования и производства.
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