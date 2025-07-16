Уралкриомаш отгрузил первые отечественные контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных газов

Компания «Уралкриомаш» (входит в Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) отгрузила первую партию облегченных контейнеров-цистерн отечественного производства, изготовленных на базе 40-футовых стандартных контейнеров. Оборудование разработано для транспортировки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) по заказу ООО «Газпром гелий сервис».

© cryont.ru

«Уралкриомаш» — на сегодняшний день единственный в России производитель таких контейнеров-цистерн. Общая партия специализированного оборудования составляет крупнейший и единственный в России парк облегченных контейнеров-цистерн для перевозки СУГ. Все изделия прошли сертификацию в Российском морском регистре судоходства и соответствуют международным стандартам транспортной безопасности.

© cryont.ru

Модель КЦ-44/1,8 позволяет перевозить до 18 тонн продукции при температуре от -40°С до +50°С. Цистерны адаптированы для автотранспорта, железнодорожных платформ и морских судов.

© cryont.ru

Цистерна была разработана всего за два года: от подписания соглашения в 2023 года — до серийного производства в 2025-м.

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