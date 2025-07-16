Уралкриомаш отгрузил первые отечественные контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных газов
Компания «Уралкриомаш» (входит в Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) отгрузила первую партию облегченных контейнеров-цистерн отечественного производства, изготовленных на базе 40-футовых стандартных контейнеров. Оборудование разработано для транспортировки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) по заказу ООО «Газпром гелий сервис».
«Уралкриомаш» — на сегодняшний день единственный в России производитель таких контейнеров-цистерн. Общая партия специализированного оборудования составляет крупнейший и единственный в России парк облегченных контейнеров-цистерн для перевозки СУГ. Все изделия прошли сертификацию в Российском морском регистре судоходства и соответствуют международным стандартам транспортной безопасности.
Модель КЦ-44/1,8 позволяет перевозить до 18 тонн продукции при температуре от -40°С до +50°С. Цистерны адаптированы для автотранспорта, железнодорожных платформ и морских судов.
Цистерна была разработана всего за два года: от подписания соглашения в 2023 года — до серийного производства в 2025-м.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Инновационное оборудование для перевозки сжиженных газов
Компания «Газпром гелий сервис» и предприятие «Уралк...одного газа (СПГ), азота, кислорода, этилена и других сжиженных газов.
-
В Красноярском крае начинается бурение Байкаловского месторождения
Крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края, «РН-Ванкор...ра является важным этапом в развитии проекта «Восток Ойл».
-
Электрический микроавтобус «Газель e-City»: победитель федерального конкурса
Электробус малого класса «Газель e-Сity» стал победителем всеро... федеральном конкурсе «Лучший промышленный дизайн России».
Поделись позитивом в своих соцсетях