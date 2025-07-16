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DimaY 16 июля 2025, 16:54 44 Энергетика и ТЭК

Строительство энергоблока № 5 началось на Белоярской АЭС

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 11 июля дали старт подготовительным работам по строительству энергоблока № 5 на Белоярской АЭС — первого серийного блока с реактором IV поколения БН-1200М. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Важно, что масштабное строительство, а затем и запуск энергоблока предполагает создание нескольких тысяч рабочих мест. Плюс многомиллиардные инвестиции в экономику Свердловской области, что обеспечит её рост и повысит благосостояние жителей», — подчеркнул глава Свердловской области Денис Паслер.

Реакторы на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом обеспечат многократное использование ядерного топлива, минимизацию радиоактивных отходов и новый уровень безопасности. БН-1200М, создаваемый на базе опыта эксплуатации блоков БН-600 и БН-800, станет самым мощным в мире реактором на быстрых нейтронах. Первый бетон планируется залить в 2027 году.

Фактически начало новой эры в атомной энергетике. На данный момент запланировано 7 реакторов в серии!

 © expert-ural.com

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Источник: expert-ural.com
  • DimaY
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энергетика, атомная промышленность
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