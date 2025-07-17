В РФ запустили производство отечественных приборов для расшифровки ДНК

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Новосибирск, 16 июля. /ТАСС/. Массовое производство отечественного прибора для секвенирования генома — расшифровки фрагментов ДНК — началось в России. Аппарат по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги, сообщил ТАСС представитель московской научно-производственной компании «Синтол» Алексей Шварцев.

Секвенатор — это аппарат, который позволяет расшифровать всю последовательность нуклеотидов в цепи ДНК, что дает возможность получить большой объем данных о происхождении, рисках развития наследственных заболеваний, подходящих продуктах питания и других аспектах. Долгое время для исследований российские ученые использовали приборы американской компании Illumina, однако из-за санкций и экспортных ограничений она больше не может поставлять свою продукцию в РФ. В рамках импортозамещения компания «Синтол» вместе с Институтом приборостроения РАН разработали российский секвенатор ДНК.

«Это отечественный полногеномный секвенатор. <…> Он может работать на зарубежных реагентах, но у нас есть к нему и свой набор. Именно массовое производство началось в этом году. Их уже больше десяти приборов, есть регистрационное удостоверение. Они работают в нескольких научных институтах, в том числе в Новосибирске», — сказал он.

По своим характеристикам российская разработка практически полностью соответствует американскому аналогу, а по некоторым — превосходит. «У нашего прибора шире окно детекции, и, соответственно, мы можем видеть больше кластеров ДНК, которые образуются. Внутри происходит амплификация (увеличение числа копий отдельных участков ДНК — прим. ТАСС), и в результате образуются колонии ДНК, и возможности нашего прибора позволяют видеть их более широко», — пояснил собеседник агентства.

Как отмечали ранее в Минобрнауки России, появление в стране собственной приборной базы для полногемного секвенирования ДНК поможет в исследовании процессов, лежащих в основе функционирования и эволюции живых систем.

О компании

Научно-производственная компания «Синтол» специализируется в сфере современных технологий синтеза и анализа нуклеиновых кислот. Основана в 1997 году выпускниками химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

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