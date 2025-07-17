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Nelton 17 июля 2025, 08:08 14168 Электроника, электротехника и приборы

В РФ запустили производство отечественных приборов для расшифровки ДНК

 © new.ras.ru

Новосибирск, 16 июля. /ТАСС/. Массовое производство отечественного прибора для секвенирования генома — расшифровки фрагментов ДНК — началось в России. Аппарат по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги, сообщил ТАСС представитель московской научно-производственной компании «Синтол» Алексей Шварцев.

Секвенатор — это аппарат, который позволяет расшифровать всю последовательность нуклеотидов в цепи ДНК, что дает возможность получить большой объем данных о происхождении, рисках развития наследственных заболеваний, подходящих продуктах питания и других аспектах. Долгое время для исследований российские ученые использовали приборы американской компании Illumina, однако из-за санкций и экспортных ограничений она больше не может поставлять свою продукцию в РФ. В рамках импортозамещения компания «Синтол» вместе с Институтом приборостроения РАН разработали российский секвенатор ДНК.

«Это отечественный полногеномный секвенатор. <…> Он может работать на зарубежных реагентах, но у нас есть к нему и свой набор. Именно массовое производство началось в этом году. Их уже больше десяти приборов, есть регистрационное удостоверение. Они работают в нескольких научных институтах, в том числе в Новосибирске», — сказал он.

По своим характеристикам российская разработка практически полностью соответствует американскому аналогу, а по некоторым — превосходит. «У нашего прибора шире окно детекции, и, соответственно, мы можем видеть больше кластеров ДНК, которые образуются. Внутри происходит амплификация (увеличение числа копий отдельных участков ДНК — прим. ТАСС), и в результате образуются колонии ДНК, и возможности нашего прибора позволяют видеть их более широко», — пояснил собеседник агентства.

Как отмечали ранее в Минобрнауки России, появление в стране собственной приборной базы для полногемного секвенирования ДНК поможет в исследовании процессов, лежащих в основе функционирования и эволюции живых систем.

О компании

Научно-производственная компания «Синтол» специализируется в сфере современных технологий синтеза и анализа нуклеиновых кислот. Основана в 1997 году выпускниками химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

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Источник: tass.ru
Новосибирск, Синтол, ДНК
  • 5
    Нет аватара Azimut99
    17.07.2508:12:56

    Здорово ! Необходимо развивать производство высокотехнологичного оборудования, насыщать рынок России, а затем и выходить на международные рынки, потеснив западную монополию.

    Ну, а если бы не было санкций и американцы продолжали поставлять свой оборудование, то своё отечественное мы бы создали ещё очень нескоро.

    #1303599
    • 2
      Nelton Nelton
      17.07.2508:33:36

      Еще бы и экспорт наладить!

      #1303601
  • 6
    Нет аватара DimaY
    17.07.2509:46:51

    Это конечно все хорошо, только картинка не соответствует тексту. На картинке другой прибор -Нанофор 05, прибор нужный, только вот это капиллярный секвинатор 2015 года, а в статье идет речь о «Нанофор СПС», он выглядит по другому. Насчет экспортных возможностей пока вообще рано говорить. Там кроме американцев китайцы активно работают.

    #1303608
  • 5
    Е.Юрий Е.Юрий
    17.07.2512:25:00

    Отлично! Насытив все профильные учреждения такими приборами, сильно удешевляем процедуру расшифровки, развиваем отрасль, у силовых структур значительно повысится раскрываемость, и это все очень хорошо. Экспортный потенциал тоже хороший.

    Отредактировано: Е.Юрий~18:36 17.07.25
    #1303625
  • 5
    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    17.07.2515:22:53

    Счастливые люди. Смогли реализовать свой научный потенциал и создать сверх-высокотехнолологичный прибор, который очень нужный людям.

    Это просто счастье для настоящих ученых или просто научнх рaботников.

    Пусть теперь зарабатываю деньги, которые нужные хотя бы для дальнейшого развития и новых разработок.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~23:59 17.07.25
    #1303639
  • Нет аватара alexm
    18.07.2511:25:34

    «Нанофор СПС» будет использоваться учёными для исследований в области функциональной геномики, токсикологии, иммунологии, физиологии, эволюции, популяционной генетики и др. В частности, он поможет специалистам изучить геномы уникальных гидробионтов из биологической коллекции ФИЦ ИнБЮМ, которая собиралась на протяжении 150 лет, в том числе в ходе кругосветных экспедиций.

    ИНФОРМАЦИЯ:

    — Отечественный полногеномный секвенатор ДНК «Нанофор СПС» уже работает в ЦКП «Филогеномика и транскриптомика» ФИЦ ИнБЮМ (Севастополь).

    #1303660
  • Нет аватара alexm
    18.07.2511:41:40

    Всего на сегодняшний день существует три поколения секвенаторов.

    Относящийся ко второму поколению секвенаторов, для массового параллельного секвенирования «ДНК Нанофор СПС», который еще в 2020 году прошел государственные испытания.

    В России действует федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий, которая предусматривает гранты и другие меры поддержки для генетических способов лечения. В 2023 году стартовала расширенная программа неонатального скрининга 36 редких генетических заболеваний. У всех новорожденных берут образец крови из пятки. Анализируя его, можно еще до проявления симптомов выявить такие болезни как спинально-мышечная атрофия или сложные иммунодефицитные состояния и предупредить их тяжелое развитие.

    #1303661
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