Нижнесалдинский металлургический завод отмечает 265-летие и запускает новую печь

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Нижнесалдинскому металлургическому заводу в этом году исполняется 265 лет. Это одно из старейших предприятий региона, которое продолжает развиваться: модернизирует производство, увеличивает объёмы выпуска продукции и укрепляет позиции ключевого поставщика для РЖД.

Сегодня на заводе запустили в режиме пусконаладки новую нагревательную печь в прокатном цехе. После выхода на промышленную эксплуатацию осенью она позволит производить до 25 тонн металла в час. Ввод печи в работу обеспечит снижение расхода электроэнергии на нагрев заготовок перед прокатом и уменьшение выбросов продуктов горения, что сократит воздействие на экологию Нижней Салды.

Общий объём инвестиций в модернизацию цеха составил около 500 миллионов рублей, сообщает врио главы Свердловской области в своем телеграмм канале.

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