Белорецкий завод теплового оборудования удвоил производственные мощности

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Белорецкий завод теплового оборудования (БЗТО, входит в группу «Энтузиаст») завершил модернизацию производства, позволившую увеличить выпуск электрических тепловентиляторов, дизельных и газовых теплогенераторов до 55 тысяч единиц в год. Общий объем инвестиций в проект составил 77 млн рублей, включая 60 млн рублей льготного займа от Фонда развития промышленности на закупку высокотехнологичного оборудования.

В настоящее время около 80% российского рынка теплового оборудования занимает импортная продукция, преимущественно китайского производства. Благодаря расширению мощностей БЗТО планирует увеличить свою долю с 5% до 10%, предложив потребителям отечественную альтернативу.

Уровень локализации производства достигает 95%, при этом до 80% комплектующих изготавливаются непосредственно на предприятии. Около 30% продукции выпускается под собственными брендами — «Профтепло», «Профмаш» и «Энтузиаст», остальное приходится на контрактное производство для таких известных марок, как «Зубр», Neoclima и Gigant.

Основными потребителями продукции завода являются строительные и дорожно-ремонтные компании, сельхозпредприятия и автосервисы. Тепловое оборудование БЗТО также доступно в крупных маркетплейсах, DIY-сетях и специализированных розничных магазинах, сообщает пресс-служба ФРП.

«Собственное конструкторское бюро позволяет нам разрабатывать и выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире, — например, дизельную тепловую пушку со съемной канистрой под топливо не производит никто. Кроме того, БЗТО остается единственным в России производителем дизельных пушек непрямого нагрева. Благодаря льготному займу Фонда развития промышленности мы приобрели дополнительную линию полимерного покрытия и внедрили ряд промышленных роботов, что позволило увеличить производственные мощности в 2 раза», — рассказал генеральный директор ООО «Белорецкий завод теплового оборудования» Илья Шнайдер.

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