В Астрахани открыли новый детский сад
Новый детсад на 140 мест торжественно открыли в микрорайоне Бабаевского Ленинского района Астрахани.
Тематика «Город будущего» стала визитной карточкой дошкольного учреждения. Вместо привычных интерьеров детей и родителей встречает футуристическое пространство, стилизованное под город высоких технологий. Дизайн включает элементы робототехники и искусственного интеллекта, что сразу настраивает на инновационный подход к образованию детей. Архитектурное решение с овальными формами, оргстеклом, бетоном и элементами озеленения подчеркивает не только современность, но и экологичность проекта.
Особенно выделяется сенсорная комната, оформленная в стиле космической станции, а также пищеблок, который оснащен информационными стендами, где космические персонажи информируют воспитанников о здоровом и вкусном питании.
Новое дошкольное учреждение рассчитано на 6 групп, в которых смогут воспитываться 140 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Важно отметить, что детский сад является структурным подразделением СОШ № 27, что даст его выпускникам преимущественное право зачисления в первый класс этой школы.
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