В Астраханской области открылся новый детский сад

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Открылся новый детский сад в Камызяке Астраханской области.

Современное дошкольное учреждение, рассчитанное на 120 мест, построено в Камызяке в рамках национального проекта «Демография». Двухэтажное здание полностью соответствует всем необходимым нормам. В нем созданы условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, а также медицинские кабинеты.

В детском саду «В гостях у Сказки» работают 16 педагогов. Учреждение оснащено современной мебелью, оборудованы кабинеты для кружковой работы, а также спортивный и музыкальный залы. На территории сада расположены 8 игровых и спортивных площадок.

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