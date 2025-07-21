«Северсталь» модернизировала сталеплавильное производство ЧерМК⁠⁠

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Компания «Северсталь» завершила масштабную программу технического переоснащения сталеплавильного передела Череповецкого металлургического комбината. В рамках проекта проведен капитальный ремонт конвертера № 3 и двух установок разливки стали с общим объемом инвестиций 2,8 млрд рублей. За два года на модернизацию ключевого оборудования направлено 7,5 млрд рублей.

«С пуском конвертера № 3 мы завершаем масштабную программу переоснащения ключевого технологического оборудования для выплавки стали, куда за два года компания вложила 7,5 миллиарда рублей. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, „Северсталь“ продолжает стратегические ремонтные и инвестиционные мероприятия. Так, мы заменили все три конвертера в сталеплавильном производстве ЧерМК на новые, при этом два из них изготовлены машиностроителями „Северстали“. Программа переоснащения нацелена на поддержание технической готовности ключевого оборудования ЧерМК, нашу экономическую устойчивость и соответствие современным экологическим стандартам компании. Для нашей команды большая честь — дать старт новой десятилетней кампании работы конвертера № 3 в преддверии профессионального праздника, Дня металлурга, в год 70-летия нашего комбината», — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Конвертер № 3 представляет собой сложную конструкцию высотой 12 метров и массой 750 тонн, полностью изготовленную на мощностях машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш». Особое внимание уделено экологической составляющей: модернизирована система газоочистки, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-служба Северсталь.

Параллельно выполнены работы на двух установках непрерывной разливки стали с инвестициями 477 млн рублей. В реализации проекта было задействовано 22 подрядные организации Вологодской области.

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