Два Ил-114-300 выполнили более 120 полетов по программе сертификации
Летом 2025 года сертификационные испытания двух летных экземпляров пассажирского самолета Ил-114-300 продолжаются. Машины активно нарабатывают положенные часы в воздухе — только в июне выполнено 37 полетов для проверки всех систем, а общее количество их уже превысило 120. В конце августа на один из новых «ильюшиных» поставят российскую противообледенительную систему.
В июле 2025 года одна из участвующих в испытаниях машин с бортовым номером 54115 была показана в Екатеринбурге на выставке Иннопром будущим покупателям — представителям российских авиакомпаний.
Сертификационные испытания Ил-114-300 планируется завершить в конце 2025 года.
В ходе испытаний российские турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ-01 для пассажирского самолета показали себя хорошо, и с них сняли все эксплуатационные ограничения. Приближается еще один знаковый этап испытаний — разработанный для двигателя ТВ7-117СТ-01 воздушный винт АВ-112-114 получит сертификат типа. Это произойдет в сентябре 2025 года.
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