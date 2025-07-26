Два Ил-114-300 выполнили более 120 полетов по программе сертификации

© tehnoomsk.ru

Летом 2025 года сертификационные испытания двух летных экземпляров пассажирского самолета Ил-114-300 продолжаются. Машины активно нарабатывают положенные часы в воздухе — только в июне выполнено 37 полетов для проверки всех систем, а общее количество их уже превысило 120. В конце августа на один из новых «ильюшиных» поставят российскую противообледенительную систему.

В июле 2025 года одна из участвующих в испытаниях машин с бортовым номером 54115 была показана в Екатеринбурге на выставке Иннопром будущим покупателям — представителям российских авиакомпаний.

Сертификационные испытания Ил-114-300 планируется завершить в конце 2025 года.

В ходе испытаний российские турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ-01 для пассажирского самолета показали себя хорошо, и с них сняли все эксплуатационные ограничения. Приближается еще один знаковый этап испытаний — разработанный для двигателя ТВ7-117СТ-01 воздушный винт АВ-112-114 получит сертификат типа. Это произойдет в сентябре 2025 года.

© tehnoomsk.ru

© tehnoomsk.ru

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