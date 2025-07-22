В Москве открылся новый спорткомплекс
Спортивный комплекс (СК) «Максимум» с бассейном и ледовой ареной появился в Южном Бутове на Остафьевской улице.
Теперь жители Южного Бутова в новом спортивном комплексе смогут заниматься разными видами спорта: хоккеем, футболом, теннисом и плаванием.
Спорткомплекс возвели менее чем за 2,5 года. Строительные работы начались в декабре 2022 года, а завершились в марте текущего года. Финансировался проект за счет городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы (АИП).
Комплекс представляет собой двухэтажное здание общей площадью 8 750 квадратных метров. Проектировщики предусмотрели в нем ледовое поле 30 на 60 метров, а также два плавательных бассейна 25 на 16 и 10 на 6 метров соответственно. В зоне бассейнов организовали двусветное пространство, а высота потолков в этом месте достигает 13,6 метра.
«Максимум» стал одним из первых столичных объектов, где смонтировали умные камеры. Это необходимо для безопасности посетителей — если человек будет находиться на глубине свыше 10 секунд, то дежурный тренер получит сигнал на специальный браслет.
Кроме того, в СК есть медблок, буфет, зал общей физической подготовки. Ожидается, что объект смогут посещать свыше 2 000 человек в день, а его единовременная пропускная способность составит 150 человек. В режиме массового катания на льду это число может достигать свыше 200 человек.
СК «Максимум» вошел в состав спортивного кластера, наряду с другими объектами, возведенными инвесторами — «Спорт Станция» и «Монтреал» с крытыми футбольными полями, теннисными кортами и ледовыми аренами. При этом территория, прилегающая к СК, была благоустроена.
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