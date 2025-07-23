«Мираторг» запустил производство собственных кормораздатчиков в Белгородской области

© dairynews.ru

«Мираторг» наладил производство высокотехнологичных кормораздатчиков СРК-30.3 различного исполнения на собственном машиностроительном заводе в Белгороде. Технику презентовали на международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА-2025» в Казани.

«Компания много лет назад поставила себе амбициозную задачу развивать отечественное собственное производство, в том числе — в машиностроительной сфере. Очередная разработка белгородского машиностроительного предприятия — кормораздатчик СРК-30.3 — успешно прошла первые полевые испытания на собственных фермах КРС с поголовьем до 30 тыс. животных», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кормораздатчик оснащен тремя вертикальными шнеками, бункером вместимостью 30 куб. м, а также системой весового контроля. Он адаптирован к российским условиям благодаря рессорной тандемной подвеске с балансиром, способен выдержать интенсивные нагрузки и сложные условия эксплуатации.

«Система взвешивания интегрируется с различными системами учета, применяемыми в хозяйствах, и позволяет в реальном времени корректировать процесс кормления животных», — добавили в пресс-службе холдинга.

До конца текущего года «Мираторг» намерен увеличить ассортимент и организовать производство кормосмесителей объемом 12 и 22 кубических метров. Они подойдут для сельхозпредприятий разного масштаба не только России, но и стран ближнего зарубежья

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈