«Мираторг» запустил производство собственных кормораздатчиков в Белгородской области
«Мираторг» наладил производство высокотехнологичных кормораздатчиков СРК-30.3 различного исполнения на собственном машиностроительном заводе в Белгороде. Технику презентовали на международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА-2025» в Казани.
«Компания много лет назад поставила себе амбициозную задачу развивать отечественное собственное производство, в том числе — в машиностроительной сфере. Очередная разработка белгородского машиностроительного предприятия — кормораздатчик СРК-30.3 — успешно прошла первые полевые испытания на собственных фермах КРС с поголовьем до 30 тыс. животных», — говорится в сообщении.
Уточняется, что кормораздатчик оснащен тремя вертикальными шнеками, бункером вместимостью 30 куб. м, а также системой весового контроля. Он адаптирован к российским условиям благодаря рессорной тандемной подвеске с балансиром, способен выдержать интенсивные нагрузки и сложные условия эксплуатации.
«Система взвешивания интегрируется с различными системами учета, применяемыми в хозяйствах, и позволяет в реальном времени корректировать процесс кормления животных», — добавили в пресс-службе холдинга.
До конца текущего года «Мираторг» намерен увеличить ассортимент и организовать производство кормосмесителей объемом 12 и 22 кубических метров. Они подойдут для сельхозпредприятий разного масштаба не только России, но и стран ближнего зарубежья
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