На заводе по производству архитектурных стеклопакетов в Зеленограде начался этап монтажа и пусконаладки оборудования. Предприятие расположено на территории промышленно-строительного комплекса, который возводит ГК ФСК по соглашению с правительством Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Производство Группы компаний STiS станет одним из 4-х заводов строительных материалов общей площадью 80 тыс. кв. м. По программе стимулирования создания мест приложения труда комплекс обеспечит свыше 800 рабочих мест, более 290 из которых будет создано на данном заводе.Завод по производству архитектурных стеклопакетов ГК STiS площадью 21,7 тысячи квадратных метров строится на участке более 4,5 га. Возведением занимается компания «СЭС Констракшн» (входит в периметр Группы Партнер). На объекте ведется монтаж автоматизированных линий для обработки стекла формата «джамбо», где будут осуществляться закаливание и термоупрочнение, обработка кромки, эмалирование, производство триплекса и сборка различных видов стеклопакетов, включая структурные и стеклопакеты с зубом.

Группа компаний STiS является экспертом в производстве стеклопакетов и стеклоизделий для частного и коммерческого архитектурного остекления. В состав группы входят восемь производственных площадок в разных регионах России, 32 линии сборки стеклопакетов и 5 линий закаливания.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,7 триллиона рублей, что позволит создать около 340 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Для справки:

Группа компаний ФСК специализируется на строительстве жилья всех ценовых сегментов, коммерческой недвижимости, объектов энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры. В структуру группы входят крупные промышленные и высокотехнологичные предприятия (1-й ДСК, Группа Партнер, ГК Ларта, Органические кислоты). Работает на рынке с 2005 года. Объекты компании представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях, в Краснодарском и Приморском крае, а также в Нижнем Новгороде и Республике Татарстан. Совокупный объём проектов ФСК превышает 17 млн кв. м.

Группа компаний STiS — эксперт в разработке и производстве стеклопакетов и стеклоизделий для частного и коммерческого архитектурного остекления. В состав группы компаний входит 8 производственных площадок в Серпухове, Воронеже, Владимире, Краснодаре, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах и Саратове, 32 линии сборки стеклопакетов и 5 линий закаливания. Входит в периметр активов ГК ФСК.

СЭС Констракшн — качественный генподрядчик по промышленному строительству и строительству объектов социальной инфраструктуры: детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов Московского фонда реновации.

Группа Партнер — многопрофильная компания по производству строительных материалов и выполнению генподрядных работ на территории Москвы и области. На рынке с 2013 года. К основным направлениям деятельности относятся производство товарного бетона и железобетонных изделий, строительство объектов промышленной, социальной и коммерческой инфраструктуры. Совокупный объем отгруженного бетона превышает 12 млн куб. м. С 2023 года под брендом «ГОРСАДОВ» производит различные виды малых архитектурных форм.