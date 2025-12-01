На территории промышленно-строительного комплекса в районе Савелки ЗелАО ведется строительство Технопарка. Предприятие станет последним из 4-х объектов, которые реализует ГК ФСК совместно с Правительством Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). По программе стимулирования создания мест приложения труда Промышленный Технопарк обеспечит более 270 рабочих мест.

Проект Технопарка находится на стадии определения резидента. Предприятие общей площадью 24,3 тыс. кв. м расположится на участке более 4,4 га, площадь благоустройства и озеленения составит 21,7 тыс. кв. м. Возведением объекта занимается компания СЭС Констракшн (входит в периметр Группы Партнер), архитектурную концепцию разработало «ФСК Проект».

На объекте выполнены работы по устройству фундамента. Осуществляется монтаж металлоконструкций, фасадов и кровли, параллельно реализуются инженерные коммуникации.

«Технопарк — последний строящийся объект на территории промышленно-строительного комплекса, и его завершение станет важным этапом для всего проекта. Партнерство с городом позволяет нам строить не только здания, но и будущее для жителей, создавая новые рабочие места и способствуя экономическому росту региона. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года», — говорит директор проектов ГК ФСК Максим Рыбаков.

На территории Технопарка будут расположены: производственный корпус с административно-бытовой частью, контрольно-пропускной пункт, парковочные места, зоны погрузки, а также зоны отдыха и ландшафтного благоустройства.

Всего на участке 17 га расположены 4 высокотехнологичных предприятия. Общая площадь промышленно-строительного комплекса составляет 80 тыс. кв. м, площадь благоустройства и озеленения — 94,2 тыс. кв. м. По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) комплекс обеспечит более 800 рабочих мест.