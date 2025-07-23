В Шахунье Нижегородской области запущена роботизированная упаковочная линия молочного завода
21 июля в Шахунском округе состоялось открытие роботизированной линии по паллетированию продукции местного молочного завода, входящего в агрохолдинг «Руслакто». Инвестиции в новое оборудование составили 52 млн рублей. Это позволит повысить скорость и точность упаковки, а также улучшить сохранность продукции при транспортировке.
Генеральный директор «Руслакто» Александр Маликов подчеркнул, что холдинг нацелен на комплексное развитие территории и производства, включая создание рабочих мест и поддержку местного образования, сообщает пресс-служба Правительсав Нижегородской области.
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