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Kотенко Cергей 23 июля 2025, 22:28 20 Новые заводы и цеха

В Рязанской области запущен завод по выпуску труб со специальным покрытием

 © static.mk.ru

В Кораблино Рязанской области состоялась торжественная церемония открытия нового завода «Изопайп», который входит в ГК «Ариэль Изоляция».

ЗАО «Изопайп» стало первым газифицированным заводом в России, который производит стальные трубы малого диаметра с инновационным стеклотермопластовым покрытием. Эти трубы предназначены для прокладки инженерных коммуникаций, транспортировки нефти и газа, а также для подключения потребителей к газовым сетям.

Общие инвестиции составили около 500 миллионов рублей.

Также предприятие осваивает выпуск уникальных для страны изделий: устройств вывода газопровода из земли (УВГЗ) и неразъемных соединений типа «полиэтилен-сталь». Все это изделия «последней мили», которые необходимы для соединения магистральных газопроводов с газораспределительными сетями.

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Источник: rzn.mk.ru
машиностроение, Рязанская область
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