Два промышленных робота из Челябинска включены в реестр отечественной продукции Минпромторга РФ

Робот модели GR-40, фото пресс-службы ООО "Завод роботов" © rusrobot.ru

Внедрение промышленных роботов на предприятиях с госучастием и достижение целевых показателей по роботизации, поставленных Президентом РФ, стало еще доступнее благодаря подтверждению производства ряда моделей роботов RusRobot на территории России.

18 июля 2025 года реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга России пополнился роботом-манипулятором RusRobot ForgeRR-120-2900 и новым консольно-портальным роботом RusRobotGR-40.

Робот RusRobot Forge RR-120-2900 грузоподъемностью 120 кг позволяет роботизировать производственные операции в машиностроительных и металлургических производствах и работать с заготовками температурой до 1300 °C. Высокая грузоподъемность и досягаемость позволяют выполнять сложные операции с тяжелыми объектами.

Консольно-портальный RusRobot GR-40 выпускается с мая 2025 года и открывает новые возможности благодаря уникальным ценовым и техническим характеристикам: эффективная и легкая в обслуживании конструкция, быстрая скорость наладки, низкая стоимость внедрения и высокая точность позиционирования. Робот GR-40 перемещается сверху над станками, благодаря чему достигается колоссальная экономия места на производстве, поскольку станки можно ставить вплотную друг к другу. Более того, двойная система захватов делает загрузку деталей еще быстрее. Уникальная конструкция робота позволяет на одной оси располагать два исполнительных устройства, что позволяет увеличить скорость работы и производительность линии.

Роботы разработаны коллективом опытных отечественных разработчиков ООО «Русский Робот» и серийно производятся на расположенных в г. Челябинске производственных мощностях ООО «Завод

Роботов».

Включение роботов RusRobot в реестр означает прохождение комплексной экспертизы и подтверждение соответствию критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Локализация ключевых процессов разработки и производства роботов на территории Российской Федерации позволяет оптимизировать и полностью контролировать все этапы производства, гарантируя бесперебойные поставки и сервис для любых отечественных производств, включая предприятия с госучастием.

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