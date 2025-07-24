60 тысяч печатных плат в год: ТМХ открыл производство ключевых компонентов для транспорта

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На базе ОАО «НИИТКД» (входит в дивизион «Интеллектуальные системы» ТМХ) открыт новый цех по производству печатных плат, кабельной продукции, бортовых систем и диагностических комплексов. Продукция предназначена для российской и зарубежной машиностроительной отрасли и является ключевым компонентом оборудования, выпускаемого предприятиями «ТМХ-Интеллектуальные системы».

Новый цех уже со следующего года сможет выпускать до 60 000 печатных плат ежегодно — это более чем в 6 раз превышает текущие показатели. Увеличение объемов производства расширит возможности для совместных проектов с российскими и зарубежными заказчиками, сообщили в пресс-службе ТМХ.

Особое внимание уделено условиям труда: современные кондиционированные помещения, оптимальное освещение и специальные системы микроклимата создают комфортную среду для сотрудников. Срок службы выпускаемой продукции — до 15 лет. Общий объем инвестиций в строительство и оснащение цеха превысил 53 миллиона рублей.

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