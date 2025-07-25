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В аграрном секторе России есть имена, ставшие синонимами качества и масштаба в своей нише. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив (СППССК) «Фермерские Продукты» находящийся в Татарстане, успешно развивает производство российского чеснока. Являясь одним из крупнейших производителей чеснока, кооператив не просто поставляет на рынок тонны ценного продукта, но и задает высокие стандарты его выращивания, опираясь на лучшие отечественные сорта.

«В нашем чесноке в два раза больше сахара, больше полезных веществ, его требуется в два-три раза меньше при приготовлении блюд», — рассказал фермер из села Поспелово Елабужского района Павел Кувайцев. За пять лет он создал одно из крупнейших в Татарстане чесночных КФХ.

Фундамент успеха: Технологии, Качество, Масштаб

Статус лидера обязывает. «Фермерские Продукты» достигли успеха благодаря комплексному подходу:

Обширные посевные площади: Кооператив обрабатывает значительные земельные угодья, используя современные технологии возделывания, что позволяет получать рекордные урожаи. Соблюдение стандартов: Весь процесс — от выбора семенного материала до уборки, обработки и хранения — строго контролируется. Это гарантирует соответствие продукции самым строгим требованиям безопасности и качества, в том числе для поставок в крупные торговые сети. Полный цикл производства: От поля до прилавка — кооператив контролирует всю цепочку, минимизируя риски и обеспечивая свежесть продукта. Фокус на отечественных сортах: Основа ассортимента — проверенные временем и любимые потребителями российские сорта озимого чеснока: «Павел», «Добрыня» и «Любаша». Каждый из них — гордость кооператива.

Золотой Фонд: сорта «Павел», «Добрыня», «Любаша»

СППССК «Фермерские Продукты» сделал ставку на сорта, идеально адаптированные к российским условиям и обладающие выдающимися характеристиками:

«Павел»: Урожайность: Высокая и стабильная. Адаптивность: Хорошо приспосабливается к различным почвенно-климатическим условиям. Головка: Крупная, округлая, плотная, с 8-12 зубками. Вкус: Классический острый, пикантный. Хранение: Хорошая лежкость.



«Добрыня»: Урожайность: Очень высокая. Головка: Огромная, массивная (одна из самых крупных среди озимых сортов), с 10-14 зубками. Вкус: Полуострый, более мягкий и деликатный по сравнению с «Любашей», но не менее ароматный. Идеален для свежего потребления и кулинарии. Хранение: Хорошая лежкость (до 6 месяцев).



«Любаша»: Морозостойкость: Отличная зимостойкость, подходит для регионов с суровыми зимами. Урожайность: Высокая и стабильная. Хранение: Отличная лежкость, сохраняет товарный вид и вкус до 10-11 месяцев. Вкус: Яркий, насыщенный, острый. Головка: Крупная, плотная, с 4-7 зубками. Фиолетовые прожилки на покровных чешуях.



Элитные Семена — Основа Будущих Урожаев

Понимая, что качественный урожай начинается с качественного семенного материала, СППССК «Фермерские Продукты» не только выращивает товарный чеснок, но и реализует элитные семена своих флагманских сортов. Это уникальное предложение для:

Фермерских хозяйств и сельхозпредприятий: Которые хотят заложить основу для высокодоходного и качественного производства чеснока.

Которые хотят заложить основу для высокодоходного и качественного производства чеснока. Серьезных дачников и владельцев личных подсобных хозяйств: Стремящихся получать на своих участках урожай уровня профессиональных аграриев.

Кооператив гарантирует:

Сортовая чистота: Семена соответствуют всем характеристикам заявленного сорта.

Семена соответствуют всем характеристикам заявленного сорта. Высокая всхожесть и энергия роста.

Здоровый посадочный материал: Строгий отбор и фитосанитарный контроль.

Строгий отбор и фитосанитарный контроль. Происхождение: Семена получены с собственных плантаций кооператива, прошедших многолетний отбор на лучшие качества.

Партнерство и Перспективы

СППССК «Фермерские Продукты» партнер для оптовых покупателей чеснока по всей России. Стабильность поставок, неизменно высокое качество продукта, гибкие условия сотрудничества — ключевые принципы работы кооператива. Продукция кооператива востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

СППССК «Фермерские Продукты» сегодня — это лидер отечественного чесноководства и развития отрасли, хранитель и популяризатор лучших российских сортов.

Чеснок «Павел», «Добрыня» или «Любаша» от «Фермерских Продуктов» — это гарантированное качество и проверенный вкус, что важно как для потребителя, так и для партнеров предпочитающих продукцию отечественного АПК. А инвестируя в элитные семена кооператива, сельхозхозяйства вкладываются в успешный сбыт на рынке этой востребованной культуры.

https://agroinvestrf.ru

https://www.bus.../article/652263

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