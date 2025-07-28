РУСАЛ начал выпускать лигатуры для алюминиевых сплавов в Свердловской области
На заводе «РУСАЛ Кремний Урал» в Каменске-Уральском запустили производство таблетированных лигатур железа и титана. Эти добавки используются при изготовлении алюминиевых сплавов — титан делает металл прочнее, а железо придает твердость и устойчивость к высоким температурам.
Мощности нового производства позволяют выпускать до 3 тысяч тонн лигатур в год. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности российских алюминиевых заводов. Раньше такие добавки приходилось закупать за рубежом.
На проект потратили 133 млн рублей. Теперь РУСАЛ сможет не только обеспечивать свои предприятия, но и продавать лигатуры другим производителям алюминиевых сплавов, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.
Завод «РУСАЛ Кремний Урал» — один из основных производителей кремния в России.
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