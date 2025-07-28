В компании «ВизорЛабс» разработали технологию оценки состояния зимних автодорог

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В «ВизорЛабс» по заказу предприятия «Газпромнефть-Развитие» разработали ПО, позволяющее повысить эффективность обследования зимних автодорог, по которым в сутки осуществляется более ста рейсов к объектам компании заказчика.

Предусмотрены гибкие настройки параметров детектируемых событий, а отчёты формируются без участия человека. Это, во-первых, повышает точность исследований. Во-вторых, многократно ускоряет весь процесс. Если раньше процесс поиска повреждений на зимниках длился до суток, то теперь он занимает всего несколько часов. Сводный отчёт о событиях при этом формируется всего за 10 минут. Применение технологии позволит снизить риски возникновения происшествий на зимнике и обеспечить своевременное обеспечение проектов.

«Опытная эксплуатация проводилась на 200-километровом участке зимника в Ямало-Ненецком автономном округе при участии специалистов „Газпромнефть-Развития“ — непосредственных пользователей системы. Ранее исследование такой длинной дороги при температуре, которая опускается до 55 градусов мороза, вызывало серьёзные сложности. Да и качество ручного мониторинга было значительно ниже. Во время тестов наша система доказала свою эффективность. Точность распознавания дорожных дефектов достигла 86%, а правильность детектирования элементов дорожной инфраструктуры — 88%», — рассказал генеральный директор VizorLabs Василий Долгов.

Также было создано удобное рабочее место на портале географической информационной системы, где интерактивно представлены все данные о состоянии автодорог, используемых компанией для перевозки различных материально-технических ресурсов.

Платформа умной видеоаналитики «ВизорЛабс» входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. В библиотеке компании находится более 100 готовых к применению детекторов, специально созданных для типовых промышленных процессов. Решение компании применяется в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, в энергетике и строительстве, транспорте и логистике. Также технологии «ВизорЛабс» используются при проектировании и развитии городской инфраструктуры, контроля работы коммунальных служб и т. д.

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