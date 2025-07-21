VizorLabs завершил проект по внедрению ИИ в вагоноремонтном депо Казахстана

Компания VizorLabs завершила проект по внедрению передовой системы видеоаналитики на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта для ГК «Texol», ведущего игрока в сфере железнодорожных грузоперевозок, обладающего собственными мощностями по обслуживанию и ремонту вагонов. Данная система предназначена для контроля соблюдения требований техники безопасности на объектах вагоноремонтного депо, где ненадлежащее использование средств индивидуальной защиты может привести к несчастным случаям.

Генеральный директор VizorLabs Василий Долгов отметил: «Совместными усилиями нам удалось значительно повысить уровень безопасности на производственном объекте компании „Texol“. Внедрённая система видеоаналитики демонстрирует высокую эффективность и точность в контроле за использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) персоналом. Это позволило не только повысить дисциплину на производстве, но и существенно сократить количество инцидентов».

Система видеоаналитики обеспечивает детекцию наличия и правильного использования элементов спецодежды, таких как куртки, каски, перчатки, брюки и обувь. Кроме того, платформа обучена распознавать, поднята ли маска сварщика во время работы. Проект был успешно реализован в Атырауской области Республики Казахстан в сотрудничестве с компанией Visionlabs.

Ранее ГК «Texol» осуществила цифровизацию процессов инспектирования и обслуживания вагонов с использованием мобильных терминалов, а также внедрила систему идентификации и учета деталей с использованием технологии RFID. Внедрение интеллектуальной видеоаналитики не только полностью соответствует текущим требованиям компании, но и открывает новые перспективы для дальнейшего совершенствования системы безопасности на предприятии.

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