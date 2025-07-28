В Самарской области наладили выпуск комплектующих для энергетики и нефтехимии

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Тольяттинская компания «Профиль» завершила модернизацию производства и наладила выпуск новых видов запасных частей для динамического оборудования, используемого в химической, нефтехимической и энергетической отраслях. Среди такого оборудования — компрессоры, насосы, турбины, вентиляторы и другие агрегаты, работа которых связана с постоянным вращением и циклическими нагрузками.

Инвестиции в модернизацию составили 200 млн рублей, из которых 148 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия » предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Конструкторскую документацию для производства новых деталей разработали специалисты конструкторско-технологического бюро предприятия. Среди новой импортозамещающей продукции, не уступающей импортным аналогам, — полужесткие дисковые (пластинчатые) муфты, рабочие колеса компрессоров и насосов, в том числе импеллеры, роторы в сборе, лопатки паровых турбин, винты воздушных компрессоров и т. д.

На модернизированных мощностях производятся также подшипники скольжения, колодки подшипников, различные уплотнения и валы, ранее выпускавшиеся небольшими партиями.

В процессе эксплуатации детали динамического оборудования подвержены естественному износу и без регулярного технического обслуживания и ремонта такое оборудование может быстро выйти из строя, приостановив весь производственный процесс на предприятии.

«Заем Фонда развития промышленности помог нам реализовать очень важный для российской промышленности проект — налажено производство уникальных для России комплектующих динамического оборудования, часть из которых ранее завозили только из-за рубежа. Запуск серийного производства позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий, оказавшихся без должного сервиса в условиях санкций. Внедрение новых производственных мощностей повысит стабильность поставок для отечественной промышленности», — прокомментировал директор ООО «Профиль» Евгений Малюга.

По оценке компании, до недавнего времени свыше 70% соответствующих комплектующих на российском рынке приходилось на импорт. После завершения проекта «Профиль» планирует занять до 40% в сегменте и снизить долю импортных поставок до 30%.

В производственных цепочках используется преимущественно отечественное сырье, уровень локализации составляет 90%.

Компания поставляет продукцию крупнейшим российским предприятиям, среди которых «Уралхим», «ЕвроХим», «ФосАгро», «Акрон», «Т Плюс», «КуйбышевАзот», «Аммоний», «ОГК-2», «Татнефть», «Сибур Холдинг», «Роснефть» и другие.

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