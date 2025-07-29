В Москве открылся Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики «Свобода»

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В отреставрированном клубе фабрики «Свобода» открылся Дом русского бильярда «Родина».Здесь смогут играть любители, заниматься профессиональные спортсмены, а также будут организовывать турниры.

В честь открытия здесь провели мастер-класс с участием 50 спортсменов, среди которых чемпионы и призеры мировых соревнований, мастера спорта международного класса, а также воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Москвич».

Дом русского бильярда, открытый в клубе фабрики «Свобода», объединит профессионалов и любителей этого вида спорта. Объект оснащен по самым высоким мировым стандартам.

© www.mos.ru

© www.mos.ru

В распоряжении любителей бильярда — основной зал на 13 столов и отдельные комнаты на шесть столов, а также два стола для пула.

© mos.ru

Бильярдные столы изготовили в России с применением новейших технологий — из массива ценных пород древесины, на стальных каркасах, с подогреваемым сукном, вакуумной резиной и стальными супинаторами, что гарантирует максимальную надежность и долговечность использования. Борты столов сделали так, чтобы обеспечить стабильный отскок и максимальный раскат бильярдных шаров.

© mos.ru

В помещениях для игры обустроили комфортные места отдыха с мягкой мебелью, где желающие могут наблюдать за игрой.

Кроме того, в Доме русского бильярда установили инновационный фиджитал-комплекс для этой игры с технологией компьютерного зрения и нейросетей. Такая система автоматически распознает и анализирует шары, удары, движения игроков, прогнозирует траектории, генерирует хайлайты. В работе системы используются AR-технологии, возможна автономная работа без доступа в интернет. В результате традиционный бильярд интегрируется в цифровую интерактивную платформу с элементами геймификации и профессиональной аналитики.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Диана Миронова, 15-кратная чемпионка мира по бильярду, отметила, что в Доме русского бильярда сделано все, чтобы зрители получали удовольствие от игры, а спортсмены — от тренировок.

В Доме русского бильярда оборудовали детский центр с разделением на площадки для малышей, подростков и семейного отдыха. Особое внимание уделили безопасности: сделали мягкие стены, установили обтекаемую мебель и защищенные игровые конструкции. Помещения оформили в скандинавской цветовой гамме — светлый фон с акцентами естественных оттенков. Для ребят продуманы игровые сценарии, соответствующие их возрасту. Здесь можно будет проводить детские праздники.

© b1.mskagency.ru

Также открылся ресторан, адаптированный под современные тренды российской гастрономии. В создании меню участвовали историки национальной кухни, а также ведущие региональные и московские шеф-повара. В результате оно включает блюда и продукты традиционной русской, черноморской, кавказской и других региональных кухонь России.

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

На прилегающей территории планируют обустроить летнюю гастрономическую веранду, установить столы для игры в бильярд и модули для игры в футбольный бильярд, а также открыть летний кинотеатр и детскую площадку, доступные для всех желающих.

В Доме русского бильярда откроют секции по обучению бильярдному спорту и будут регулярно проводить профессиональные турниры, в том числе международного уровня.

В этом году здесь впервые пройдут соревнования по бильярду в рамках спартакиады «Моспром». Познакомиться с возрожденным памятником архитектуры можно будет на тематической экскурсии.

Реставрация исторического здания

Здание клуба фабрики «Свобода» построено в 1927-1929 годах по проекту архитектора Константина Мельникова. Это объект культурного наследия регионального значения. Его возвели для рабочих государственной мыльно-косметической фабрики «Свобода» в рамках масштабной программы создания клубов для культурного досуга трудящихся.

© www.mos.ru

Первоначальный проект здания, несмотря на все достоинства, был существенно переработан — многие оригинальные идеи архитектора оказались технически неосуществимы в то время.

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

Центральная часть сооружения, ранее напоминавшая цистерну, получила граненую форму. На первом этаже находился вестибюль с гардеробом и фойе, на втором и третьем — двухсветный зрительный зал с раздвижной стеной. Акцентами уличного фасада стали две открытые лестницы с каменными глухими парапетами, башня-пилон кожуха раздвижной стены и ленточное остекление для освещения зрительного зала на уровне второго этажа. С западной стороны к клубу примыкал корпус для спортивных занятий, состоявший из одноэтажной части со спортзалом и двухэтажной — с душевыми, раздевалками, санузлами и аудиторией. Особую выразительность зданию придавало колористическое решение и отделка фасадов.

© www.mos.ru

© www.mos.ru

В 1940 году клуб перешел в ведение профсоюзных организаций — сначала профсоюза рабочих хлебопекарной промышленности, а в 1948-м — профсоюза рабочих пищевой промышленности. Тогда же, в послевоенные годы, клуб был переименован во Дворец культуры имени Максима Горького.

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

С 1946 по 1953 год в здании шел капитальный ремонт с реконструкцией, в результате облик здания и его интерьеров изменился. Открытые внешние лестницы вместе с площадкой и железобетонным кожухом раздвижной стены были уничтожены, окна зрительного зала и вертикальное остекление северного фасада заложили кирпичом. Фасады оштукатурили и покрасили в нейтральный охристый цвет. В помещениях появились дополнительные перегородки, в интерьерах добавили оформление в классическом стиле с колоннами, пилястрами, лепными карнизами. В зрительном зале заложили окна, разобрали трибуны, изменили конфигурацию сцены и потолка.

© www.mos.ru

В 1980 — начале 2000-х годов в здании Дворца культуры имени Максима Горького занимались многочисленные творческие коллективы.

К началу 2000-х техническое состояние Дома культуры значительно ухудшилось. В 2003 году был заключен инвестиционный контракт с новым пользователем. Инвестор провел работы по восстановлению фасадов и интерьеров здания и приспособлению помещений под современное использование. Однако при этом не были учтены проектные решения реставраторов. В результате инвестконтракт был расторгнут.Новый проект комплексной реставрации объекта культурного наследия был разработан в 2023 г. Работы начались в апреле 2024 года и завершились в июле 2025-го.

Специалисты укрепили фундамент и железобетонные конструкции, выполнили гидроизоляцию, восстановили исторические отметки земли вокруг здания и укрепили кирпичную кладку несущих стен.

© www.mos.ru

Вернулось колористическое решение фасада 1927-1929 годов: здание снова стало четырехцветным — с белыми, серыми, коричневыми и красными элементами. Для этого историки и технологи провели совместную научную работу с применением компьютерных технологий и химического анализа.

Специалисты восстановили габариты оконных и дверных проемов, вернули их на прежнее место (с исторической расстекловкой и профилями калевок). Многие из них были заложены в прошлые годы. В результате появилось равномерное освещение помещений естественным рассеянным светом. Рамы окон выполнены в трех исторических цветах: белом, сером и коричневом.

© www.mos.ru

Привели в порядок внешний вид и геометрию наружных лестниц. Отреставрировали ограждения кровель и балконов.

Внутри здания смонтировали уникальные металлические фермы сложной формы, выполненные по сохранившемуся историческому аналогу — они образуют неординарную геометрию потолка над зрительным залом. В нем воссоздали линейные треугольные светильники общей длиной 80 метров и уникальное наклонное ленточное остекление. По оригинальной задумке архитектора Константина Мельникова наклонные окна в продолжение сложной геометрии потолка зала формируют потолок в виде бочки-свода.

© www.mos.ru

Восстановили терраццо (мозаичный пол) на лестницах в центральной части здания. Отреставрировали подлинные металлические винтовые лестницы. Привели в порядок мраморный пол из брекчии в подвале и на первом этаже. Выполнили отделку всех помещений.

Кроме того, в здании установили современные инженерные коммуникации, включая системы пожаротушения, дымоудаления, вентиляции, кондиционирования, отопления и другие.

© www.mos.ru

© www.mos.ru

Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

© www.mos.ru

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