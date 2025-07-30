В Республиканской больнице Алтая открылось новое приемно-диагностическое отделение

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В больнице Республики Алтай начал работу объединенный приемный покой, уже принимающий первых пациентов. На его строительство и оснащение было направлено более 564 млн рублей.

Новое отделение занимает 1,5 тыс. квадратных метров и оснащено более чем 400 единицами современного оборудования. Ежедневно здесь смогут оказывать помощь до 50 экстренных пациентов, сообщили в Правительстве Респубдики Алтай.

Для организации работы отделения привлекаются специалисты из ведущих медицинских центров, включая врачей из Санкт-Петербурга. Они помогают наладить процессы, проводят диагностику на новом оборудовании и обучают местных медиков.

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