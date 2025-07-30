«КАМА» запустил производство облегченного картона для канцелярской продукции

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Картонно-бумажный комбинат «КАМА» (входит в группу компаний «Свеза») начал выпуск новой версии картона KAMA Bright в плотностях 170 и 180 г/м². Материал предназначен для производства обложек тетрадей, альбомов и другой канцелярской продукции.

Облегченный картон сохраняет прочность и ключевые свойства, но снижает вес готовых изделий. KAMA Bright обладает оптимальной белизной нейтрального оттенка, что обеспечивает точную цветопередачу при печати и снижает нагрузку на зрение. Гладкая мелованная поверхность позволяет добиться высокой четкости изображения, включая мелкие детали и сплошные заливки.

Материал устойчив к механическим нагрузкам при биговке и прокатке корешков, а уменьшенная плотность снижает риск заломов. Картон совместим с различными видами лакировки, включая водные и УФ-лаки, а также популярные варианты отделки, такие как Twin- и Drip-off, сообщили в пресс-службе компании Кама.

«Наш продукт разработан с учетом специфики производства обложек для тетрадей, альбомов, папок и другой канцелярской продукции. При снижении плотности до 170 и 180 г/м² картон сохраняет прочностные, печатные и постпечатные характеристики классического варианта 190 г/м². Результаты испытаний и отзывы партнеров-типографий показывают, что KAMA Bright обеспечивает стабильные характеристики печати, необходимую прочность обложек и корректную обработку на всех этапах производства — от печатного цеха до тетрадно-линовальных линий», — отметил Роман Серавин, исполняющий обязанности генерального директора комбината «КАМА».

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