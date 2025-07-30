На Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду новый пассажирский катамаран

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29 июля состоялся спуск на воду скоростного катамарана «Форт Шанец» — последнего в серии из шести судов проекта 04580 «Котлин». Судно предназначено для перевозки пассажиров между центром Санкт-Петербурга и парком «Остров фортов».

Катамаран сочетает характеристики речного и морского судна, адаптирован к условиям акватории Петербурга и Финского залива. Он способен проходить под городскими мостами, развивая скорость до 27 узлов. Вместимость — 197 пассажиров.

Проект «Котлин» отмечен знаком «Сделано в Петербурге». Ранее в серию вошли катамараны «Форт Кроншлот», «Форт Пётр I», «Форт Александр I», «Форт Тотлебен» и «Форт Обручев». Строительство ведется в рамках госпрограммы обновления пассажирского флота, сообщили в ОСК.

Корпус выполнен из алюминиево-магниевого сплава. Дальность плавания — 400 миль.

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