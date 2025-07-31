«Росатом» запустил в производство отечественный комплекс для контроля безопасности на дорогах

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В промышленное производство запущен новый российский программно-аппаратный комплекс «Метеор», который был разработан и сертифицирован АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»).

Комплекс предназначен для измерения скорости движения транспорта на дорогах и контроля дорожной обстановки (для организации управления транспортными потоками). Он включает камеры собственного производства и соответствующее программное обеспечение. Оборудование прошло все необходимые процедуры и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в шести модификациях).

В настоящее время реализуется проект с использованием комплекса на дорогах Краснодарского края. В регион поставлена модификация «МЕТЕОР PRO.01». Она может применяться как стационарно, так и в передвижном варианте, фиксируя все события, в том числе административные правонарушения правил благоустройства.

«Метеор» — полностью отечественное решение с высокими метрологическими характеристиками. Оборудование и компоненты созданы на собственных производственных мощностях РИР. Решение моноблочное: внутри корпуса размещены видеокамера, процессорный модуль, климатический контроллер, модули навигации, времени и связи. К моноблоку могут подключаться до трех поворотных распознающих камер. Программное обеспечение также разработано собственными специалистами РИР.

«Транспортная инфраструктура — критически важная для функционирования экономики, и внедрение отечественных решений — вопрос безопасности. «Метеор» по многим характеристикам превосходит зарубежные аналоги, совместим с действующими системами и может быть интегрирован в Интеллектуальную транспортную систему города или региона, а также в систему «Безопасный город», — отмечает Елена Лекомцева, генеральный директор компании-разработчика комплекса ООО «Городские технологии» (входит в РИР).

Ожидается, что применение комплексов повышает уровень безопасности на дорогах.

АО «Росатом Инфраструктурные решения» — дивизион госкорпорации «Росатом», работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая — 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой IT-инфраструктуры. Сформированные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское программное обеспечение в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

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