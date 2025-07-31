В Москве успешно испытали антенну для 5G российского производства

Испытания антенны для сети пятого поколения в составе отечественной базовой станции успешно прошли в столице.

Российская антенна для 5G, разработанная специалистами МФТИ (Московского физико-технического института — прим. ТАСС), успешно прошла испытания в составе отечественной базовой станции.

Во время испытаний антенны 5G удалось достичь скорости передачи данных до 1 Гбит/сек. При такой скорости полнометражный фильм в HD-качестве загружается всего за 30 секунд, что в десять раз быстрее стандартного домашнего интернета. Все компоненты, сборка и тестирование антенны выполнены в России под руководством ученых МФТИ.

«Наша антенна является на 100% отечественной, вплоть до используемых винтов и соединителей. Применение только российских компонентов и материалов накладывает ряд ограничений и усложняет процесс разработки и изготовления антенны. Результаты тестирования демонстрируют принципиальную возможность работы сетей мобильной связи пятого поколения на базе отечественных технических решений со скоростями порядка 1 Гбит/с, что в свою очередь означает технологическую готовность к развертыванию коммерческих сервисов», — добавил начальник Отдела прикладных исследований и разработок перспективных решений сотовой связи МФТИ Григорий Серегин.

Тестирование проводилось на базе 5G демо-центра, расположенного в павильоне «Умный город» на ВДНХ

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