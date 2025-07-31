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Великоросс 31 июля 2025, 07:14 93 Авиация

КЭМЗ приступил к наземным испытаниям полностью российского вертолета АП-55

 © dagpravda.ru

АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» начал наземные испытания новейшего образца вертолета АП-55. Отличительная особенность этой винтокрылой машины заключается в том, что все установленные на ней детали являются отечественного производства.

Текущий этап включает проверку летного образца, разработанного в рамках программы импортозамещения. Первые испытания проходят без лопастей, однако уже в ближайшие дни они будут продолжены с их установкой. В ходе тестов воздушное судно также проверят на вибрацию, а затем приступят к испытаниям датчиков навигационного комплекса. Следующими этапами станут подлеты и полеты на малых высотах.

Стендовый образец АП-55, полностью созданный на российских комплектующих, прошел испытания в октябре прошлого года и был представлен на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia.

После успешной сертификации АП-55 сможет выполнять широкий спектр задач, включая патрулирование, санитарные перевозки, а также использоваться как корпоративная или личная машина. Вертолет способен перевозить до 5 человек, его полезная нагрузка достигает 600 кг, а крейсерская скорость составляет 240 км/ч.

АО «Концерн КЭМЗ» является оборонным предприятием, специализирующимся на производстве вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов.

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Источник: dagpravda.ru

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Концерн КЭМЗ
  • Нет аватара Tcheluskin
    31.07.2508:58:52

    Только на этом «полностью российском вертолете» стоит двигатель Rolls-Royce. Заявляется возможность установки ВК-650 В когда-нибудь; хотя он для этого вертолёта явно переразмерен.

    #1304166
    • Badassgoliath Badassgoliath
      31.07.2514:45:18

      Только на этом «полностью российском вертолете» стоит двигатель Rolls-Royce.

      Если там импортный двигатель, то перспектив у нас в стране для данной машины просто нет. Даже если не брать госзакупки, куда вертолёт из-за импортного мотора однозначно не попадает, то и частный заказчик с ним намучается, ведь потребуется регулярное обслуживание, запчасти.

      #1304178
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