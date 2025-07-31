КЭМЗ приступил к наземным испытаниям полностью российского вертолета АП-55

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АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» начал наземные испытания новейшего образца вертолета АП-55. Отличительная особенность этой винтокрылой машины заключается в том, что все установленные на ней детали являются отечественного производства.

Текущий этап включает проверку летного образца, разработанного в рамках программы импортозамещения. Первые испытания проходят без лопастей, однако уже в ближайшие дни они будут продолжены с их установкой. В ходе тестов воздушное судно также проверят на вибрацию, а затем приступят к испытаниям датчиков навигационного комплекса. Следующими этапами станут подлеты и полеты на малых высотах.

Стендовый образец АП-55, полностью созданный на российских комплектующих, прошел испытания в октябре прошлого года и был представлен на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia.

После успешной сертификации АП-55 сможет выполнять широкий спектр задач, включая патрулирование, санитарные перевозки, а также использоваться как корпоративная или личная машина. Вертолет способен перевозить до 5 человек, его полезная нагрузка достигает 600 кг, а крейсерская скорость составляет 240 км/ч.

АО «Концерн КЭМЗ» является оборонным предприятием, специализирующимся на производстве вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов.

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