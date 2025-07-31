КФХ Исхакова открыла роботизированную ферму в Лаишевском районе Татарстана

© laishevskyi.ru

Бывшие врачи Роза Исхакова и её муж построили современную ферму с доильными роботами и чипами для коров в селе Меретяки. Теперь их молоко покупают рестораны Казани, а производство почти не требует людей.

Роза Исхакова раньше работала врачом-наркологом, а её муж — стоматологом. В 2009 году они решили заняться органическим сельским хозяйством. Начали с нуля: купили заброшенное хозяйство в Лаишевском районе, построили ферму и завезли коров из Вологды — там не было лейкоза.

Сейчас семья построила вторую ферму — полностью автоматизированную. Доярок найти почти невозможно, а те, кто приходит, часто не справляются. Поэтому купили двух роботов за 23 млн рублей. Один такой робот обслуживает 75 коров

На новой ферме работает всего 3 сотрудника — они просто контролируют процесс. Продукция фермы Розы Исхаковой безопасна: никаких антибиотиков, гормонов и химии.

© laishevskyi.ru

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