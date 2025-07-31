В Ставропольском крае запустили новый комбикормовый завод и модернизировали птицефабрику
Птицефабрика «Преображенская» открыла новый комбикормовый завод в Буденновском округе Ставропольского края.
Новый завод будет выпускать до 15 т гранулированных и рассыпных комбикормов в час. Это поможет обеспечить кормами как саму птицефабрику, так и другие птицеводческие предприятия.
Кроме этого, модернизировали и саму птицефабрику. Предприятие оснащено современным оборудованием для содержания кур-несушек и молодняка. После выхода на полную мощность она сможет производить до 200 млн яиц в год.
Выполненный проект позволил создать 200 новых рабочих мест.
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