Росатом изготовил оборудование для реактора БРЕСТ-ОД-300

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Заводы «Атоммаш» и «Ижора» (Машиностроительный дивизион «Росатома») изготовили оборудование, которое станет основой энергокомплекса IV поколения — энергоблока мощностью 300 МВт на базе «быстрого» реактора со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, который строится в составе Опытного-демонстрационного энергокомплекса на площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в ЗАТО Северск Томской области) в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».

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Всего изготовлены шесть изделий суммарным весом более 1000 тонн. С завода «Атоммаш» в Волгодонске на стройплощадку отправлены оболочка центральной полости и внутренний кожух для корзины активной зоны, куда после монтажа будет загружено ядерное топливо; с завода «Ижора» в Санкт-Петербурге — четыре оболочки периферийной полости (в них разместят парогенераторы и насосы для обеспечения циркуляции теплоносителя). Высота каждого изделия — более 15 метров, ширина — до 8 метров.

Габариты и формы элементов реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 значительно отличаются от реакторных установок ВВЭР и РИТМ, серийное изготовление которых идет на заводах Машиностроительного дивизиона уже долгие годы. Это потребовало адаптации производственных мощностей для работы с изделиями высотой с «пятиэтажку», разработки уникальной упаковки общим весом 700 тонн для транспортировки и кантовки оборудования при монтаже. А за счет того, что работать изделия будут при еще более высоких температурах — применять специальные стали с высокими механическими свойствами, способными выдержать температуру до 600 градусов Цельсия.

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«Благодаря российским конструкторам, инженерам и машиностроителям на наших глазах создается энергетика будущего. Многолетний опыт наших машиностроителей вкупе с новейшими достижениями науки позволили нам первыми в мире перейти к практической реализации проекта строительства реакторной установки IV поколения и создать прочный задел для технологий, которыми будут пользоваться наши дети, внуки и правнуки», — отметил глава Машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов.

Сборка реакторной установки будет вестись непосредственно на строительной площадке. Всего на стройплощадку с предприятий Машиностроительного дивизиона будет направлено около 2300 тонн оборудования, а общий вес установки составит 16 тыс. тонн (с учетом бетона, которым зальют пространство между изделиями).

В изготовлении оборудования для реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 задействованы несколько производственных площадок Машиностроительного дивизиона. Ранее с завода «Ижора» на стройплощадку отгрузили изделия для установки в шахту реактора — ограждающая конструкция, опорная плита, промежуточная обечайка суммарным весом более 500 тонн.Сегодня Россия является одним из лидеров в разработке ядерных энергетических систем IV поколения, которые способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов. Строительство Опытно-демонстрационного энергокомплекса с реакторами IV поколения является одной из ключевых задач реализации национального проекта технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии» призванного в ближайшие пять лет закрепить мировое лидерство России в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности.Проект «Прорыв» госкорпорации «Росатом» нацелен на промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Проект реализуется под управлением АО «Прорыв» ведущими российскими учеными и инженерами при участии целого ряда отраслевых институтов. В рамках проекта планируется создать ядерно-энергетический комплекс, включающий в себя энергоблок с реактором БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем; а также пристанционный завод, включающий в себя модуль переработки облученного смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива и модуль фабрикации/рефабрикации для изготовления твэлов из переработанного ядерного топлива. Комплекс призван продемонстрировать устойчивую работу объектов, обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла.БРЕСТ-ОД-300 станет первой в мире реакторной установкой со свинцовым теплоносителем, в его архитектуре заложены принципы так называемой естественной безопасности. Эффективность реактора будет также обеспечена за счет использования инновационного СНУП-топлива. Оно полностью состоит из вторичных продуктов ядерного топливного цикла — обедненного урана и плутония. Таким образом, его производство и внедрение позволит многократно расширить ресурсную базу атомной энергетики, перерабатывать облученные ТВС для производства свежего топлива вместо хранения, а также радикально сократить образование ядерных отходов и их активность.

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