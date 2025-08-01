На станции Тында завершено строительство нового транзитного парка

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В рамках модернизации проложены пять новых путей общей протяженностью 6,6 км, оборудованы 17 стрелочных переводов и выполнено подключение более 140 км кабельной инфраструктуры.

Открытие новых путей позволит увеличить пропускную способность станции и улучшить обработку грузовых составов, идущих преимущественно в сторону Дальнего Востока.

Важность станции Тында обусловлена её уникальной ролью как ключевого звена между Транссибирской магистралью и БАДом, а также связи с железнодорожными путями Якутии.

Дополнительно проведена модернизация западного подхода к узлу: построен второй путь на перегоне Курьян — Тында, пролегающий по новому 14-километровому участку. Это дополняется прокладкой 9,6 км путей, оборудованием 11 стрелочных переводов и подключением около 150 км инженерных коммуникаций.

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