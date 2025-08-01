На станции Тында завершено строительство нового транзитного парка
В рамках модернизации проложены пять новых путей общей протяженностью 6,6 км, оборудованы 17 стрелочных переводов и выполнено подключение более 140 км кабельной инфраструктуры.
Открытие новых путей позволит увеличить пропускную способность станции и улучшить обработку грузовых составов, идущих преимущественно в сторону Дальнего Востока.
Важность станции Тында обусловлена её уникальной ролью как ключевого звена между Транссибирской магистралью и БАДом, а также связи с железнодорожными путями Якутии.
Дополнительно проведена модернизация западного подхода к узлу: построен второй путь на перегоне Курьян — Тында, пролегающий по новому 14-километровому участку. Это дополняется прокладкой 9,6 км путей, оборудованием 11 стрелочных переводов и подключением около 150 км инженерных коммуникаций.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
РЖД открыли движение по второму пути на перегоне Звонкое — Демченко на БАМе
РЖД открыли движение по второму пути на перегоне Звонкое &md...современной системой микропроцессорной централизации и автоблокировки.
-
Хроники Восточного полигона 2023
После разворота экспорта России на восток основной транспортой артерие...авного труда железнодорожников и строителей в уходящем 2023 году.
-
РЖД открыли движение по двум модернизированным перегонам БАМа
11 июня дан старт движению грузовых поездов повышенной массы по новым ...километра на этом участке построила «Бамстроймеханизация».
Поделись позитивом в своих соцсетях