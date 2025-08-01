В Тюмени построен завод пищевых добавок из берёзовой коры
Более 140 млн рублей вложило руководство ООО «Бионика» в запуск производства биологически активных добавок с бетулином из древесной муки коры берёзы. Новый завод находится в микрорайоне Утешево, на территории улиц Анатолия Замкова и Купцов Кухтериных. Производство продукции уже началось, выполнен технический запуск и завершена первая очередь. Это производственный цех и склад материалов общей площадью более двух тысяч квадратных метров. В стадии проектирования и начала строительства находится вторая очередь. Уже возведено здание газовой котельной и вспомогательного склада. Ожидается строительство здания административного корпуса и лаборатории, цеха инкапсуляции, склада готовой продукции. Полный цикл производства ООО «Бионика» планирует запустить в начале 2026 г. Полностью реализовать проект — после введения в эксплуатацию второй очереди, в начале 2027 г.
Инвестиционный проект по строительству предприятия по производству БАДов включён в Реестр инвестиционных проектов в апреле 2022 года. Предприятие создано в 2017 году, в 2018 году проведены исследования рынка и отработаны технологии в лабораторных условиях, а в 2019 начата активная работа по подготовке проекта. В июле 2022 года распоряжением губернатора Тюменской области проект признан соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта, что позволило инвестору заключить договоры аренды двух земельных участков без торгов.
Бетулин — это органическое вещество, содержащееся в коре берёзы, которое обладает различными полезными свойствами, включая противовоспалительное, антиоксидантное и противовирусное. Его также используют в качестве компонента для производства лекарственных препаратов.
Применение:
— Используется в качестве биологически активной добавки для поддержания иммунитета и защиты организма от вирусов и бактерий.
— Применяется для снижения уровня холестерина в крови, а также для профилактики и лечения желчнокаменной болезни.
— Может использоваться в комплексной терапии при сахарном диабете.
— Входит в состав некоторых лекарственных средств, например, фильсувеза.
— Применяется в синтезе бетулиновой кислоты и её производных, которые обладают противоопухолевой и противовирусной активностью.
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