«Гермес-Урал» запустил новый цех по производству днищ для промышленного оборудования

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В Екатеринбурге открылся новый цех компании «Гермес-Урал», специализирующейся на выпуске днищ для железнодорожных цистерн, аппаратов и сосудов, работающих под давлением. Производство оснащено современным оборудованием, которое позволит выпускать до 3000 изделий ежегодно.

Общий объем инвестиций в модернизацию составил 225 млн рублей, включая льготный заем по программе «Комплектующие изделия». После ввода нового цеха общие мощности предприятия вырастут вдвое — до 6000 днищ в год.

Продукция «Гермес-Урал» востребована в ключевых отраслях промышленности: фармацевтике, химии, нефтегазопереработке, пищевой индустрии и ЖКХ. Среди основных заказчиков — ведущие российские производители емкостного оборудования, такие как «Уралкриомаш», «Сибнефтемаш», «Криогенмаш» и «ГМС Нефтемаш».

«Привлечение заемных средств Фонда развития промышленности позволило нам решить ключевую задачу — модернизировать производство. Мы приобрели высокопроизводительное оборудование, устранили „узкие места“ на участках холодной штамповки и отбортовки, что сразу отразилось на объемах выпуска. Сейчас российский рынок комплектующих для емкостного оборудования остаётся фрагментированным: ни один игрок не контролирует больше 10%, доля импорта также не превышает 10%. Наш новый цех еще не вышел на полную мощность, но мы уже видим потенциал для роста. В среднесрочной перспективе планируем занять 4,5% рынка — это амбициозная, но достижимая цель», — рассказал генеральный директор ООО «Гермес-Урал» Роман Гостюхин.

Предприятие использует технологию холодного фланжирования, которая обеспечивает высокую точность (±1,5 мм) и снижает расход материала. Вся продукция изготавливается из российского сырья с уровнем локализации 100%.

© cont.ws

© cont.ws

Ранее «Гермес-Урал» уже реализовал проект по расширению мощностей, увеличив выпуск днищ на 20%. Новый цех позволит компании укрепить позиции на рынке и удовлетворить растущий спрос на качественные комплектующие для промышленного оборудования.

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