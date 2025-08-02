Движение по путепроводу через ж/д пути открыли в поселке Выездном в Арзамасе

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Дорожную развязку открыли в поселке Выездное Нижегородской области. Это позволит ускорить путь из Арзамаса в Дивеево и Саров.

Движение по развязке открыли на пять месяцев раньше сроков, указанных в контракте.

Протяженность новой транспортной развязки составляет 750 м, в том числе 271,8 м — путепровод. До конца 2025 года подрядчику предстоит закончить работы на прилегающей территории, в том числе будет демонтирован старый железнодорожный переезд. Ежедневно на объекте задействовано примерно 35 человек, используются 10 единиц техники. Реализация проекта стала возможной благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость строительства составила более 1,7 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей — из федерального бюджета.

Развитием дорожной инфраструктуры юга Нижегородской области занимаются уже несколько лет. Так, в 2021 году был открыт северо-восточный обход Дивеева. В 2023 году одновременно с участком М-12 было открыто движение по южному обходу Арзамаса, это позволило вывести из города транзитный транспорт и полностью преобразить его исторический центр. Продолжается строительство дороги от Выездного до железнодорожной станции Арзамас-1, срок ввода по контракту — конец 2026 года.

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