Челябинский ЗМК освоил выпуск сложных нефтерезервуаров

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Челябинский завод металлоконструкций (ЧЗМК), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), впервые изготовил оборудование для нефтедобывающей промышленности. Вертикальный стальной резервуар с понтоном (РВСП) объемом 30 тыс. кубометров для хранения нефти будет использован для реализации проекта по освоению месторождений в Восточной Сибири.

Резервуар общим весом 723 тонны изготовлен из высокопрочной горячекатаной стали. Высота конструкции достигает 23 метров, внутренний диаметр — 45,8 метра. Оборудование, помимо корпуса, включает внутренние лестницы, систему герметизации, а также специальные устройства безопасности для устойчивости плавающей крыши и снижения воздействия ветра.

Особенность резервуара заключается в наличии понтона, который обеспечивает герметичность, защиту содержимого от атмосферных осадков и предотвращение испарения материалов.

«Это технически очень сложный продукт, и коллектив завода успешно справился с поставленной задачей, освоив выпуск уникального изделия. Изготовление резервуара — от чертежа до отгрузки готового продукта — заняло семь месяцев. Выполнение подобных нестандартных заказов подтверждает, что ЧЗМК занимает лидирующие позиции в сфере отечественного машиностроения», — отмечает управляющий директор магистрально-машиностроительного дивизиона ТМК Евгений Губанов.

ЧЗМК имеет большой опыт разработки и изготовления оборудования для предприятий металлургической, строительной, нефтеперерабатывающей и других отраслей. В частности, продукция ЧЗМК используется на металлургических комбинатах Южного Урала, при строительстве сооружений гражданского назначения, спортивных объектов, аэропортов и других объектов.

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