Два бонопостановочных судна спустили на воду в Нижегородской области
Два бонопостановочных судна проекта RBT2006спустили на воду на судостроительном комплексе ГК «Р‑Флот» в Богородском округе Нижегородской области.
Оба судна — «Артем Аверьянов» и «Юрий Макарцев» — названы в честь погибших в ходе СВО сотрудников компании заказчика судов — «Транснефть-Приволга».
Также состоялась торжественная церемония закладки двух многофункциональных земснарядов, которые строятся для компании «Водолет». Земснаряды будут эксплуатироваться в Нижегородской области.
Бонопостановочные суда позволяют оперативно реагировать на разливы нефти и нефтепродуктов, минимизируя ущерб окружающей среде, а также проводить поисково-спасательные операции на воде. Земснаряды — многофункциональные суда, будут применяться для проведения дноуглубительных работ, очистки водоемов и укрепления береговой линии.
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