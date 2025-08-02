Уникальный глубоководный БАТИСКАФ АС-40 СПАСАЕТ подводников «Магадана». Операция по эвакуации.

В заливе Петра Великого прошли необычные учения по эвакуации экипажа подводной лодки «Магадан». Для «спасения» моряков задействовали превосходящий зарубежные аналоги, уникальный батискаф «Бестер-1», и глубоководный необитаемый аппарат «Пантера». Подробнее — в сюжете Машньюс
В этом выпуске:
0:00 — Вступление (Учения по эвакуации экипажа подводной лодки «Магадан»)
0:16 — Сценарий «Подводная лодка села на грунт»
0:35 — О спасательном судне «Игорь Белоусов»
1:05 — Поиски «Магадана» необитаемым аппаратом «Пантера»
1:21 — Батискаф АС-40 («Бестер-1»)
1:59 — Как батискаф эвакуировал подводников
2:25 — Почему учения по спасению «Магадана» называют уникальными
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