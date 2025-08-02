Хватит на всю страну. Запущено производство ключевого вещества для оптоволокна. Новые заводы России

Новые заводы и модернизированные производства в России. Владимир Путин принял участие в торжественном запуске нового цеха машиностроительной продукции. В городе Каменск-Шахтинский приступил к выпуску продукции новый металлургический завод. В ОДК‑УМПО открылся Центр технологической компетенции алюминиевого литья. Холдингом «Швабе» Ростеха в Красноярске запущено производство ключевого вещества для оптоволокна — особо чистого тетрахлорида германия.
В этом выпуске:
0:00 — вступление
0:06 — Владимир Путин принял участие в торжественном запуске нового цеха машиностроительной продукции
1:03 — в кислородном цехе Магнитогорского металлургического комбината запустили воздухоразделительную установку
2:05 — в городе Каменск-Шахтинский приступил к выпуску продукции новый металлургический завод
2:39 — компания «АК-Проф» проводит пусконаладочные работы второй прессовой линии по производству алюминиевого профиля
3:15 — Магнитогорский завод прокатных валков запустил первую очередь нового цеха стальных валков
4:14 — в ОДК‑УМПО открылся Центр технологической компетенции алюминиевого литья
4:59 — холдинг «Швабе» Ростеха запустил в Красноярске производство особо чистого тетрахлорида германия
5:42 — второй промышленный кластер официально появился в Томской области
6:26 — новый производственный цех запустила компания «МЛМ Невский лифт» в Колпино
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Запуск «Ланцета» стал быстрее и безопаснее. Первый ТВРС-44 «Ладога». Серийные промышленные роботы
-
Атомный гигант: российское преимущество в борьбе за Арктику
«Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая а... сможет ли она стать преимуществом в борьбе за Арктику?
-
Путин посетил завод БПЛА. Универсал Lada Iskra. Новый закон «О судостроении». Предсерийный Атом
Еженедельная подборка новостей промышленности России. Владимир Путин посети... разработках в машиностроении и судостроении.В этом выпуске:
Поделись позитивом в своих соцсетях