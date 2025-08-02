Хватит на всю страну. Запущено производство ключевого вещества для оптоволокна. Новые заводы России

Новые заводы и модернизированные производства в России. Владимир Путин принял участие в торжественном запуске нового цеха машиностроительной продукции. В городе Каменск-Шахтинский приступил к выпуску продукции новый металлургический завод. В ОДК‑УМПО открылся Центр технологической компетенции алюминиевого литья. Холдингом «Швабе» Ростеха в Красноярске запущено производство ключевого вещества для оптоволокна — особо чистого тетрахлорида германия.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:06 — Владимир Путин принял участие в торжественном запуске нового цеха машиностроительной продукции

1:03 — в кислородном цехе Магнитогорского металлургического комбината запустили воздухоразделительную установку

2:05 — в городе Каменск-Шахтинский приступил к выпуску продукции новый металлургический завод

2:39 — компания «АК-Проф» проводит пусконаладочные работы второй прессовой линии по производству алюминиевого профиля

3:15 — Магнитогорский завод прокатных валков запустил первую очередь нового цеха стальных валков

4:14 — в ОДК‑УМПО открылся Центр технологической компетенции алюминиевого литья

4:59 — холдинг «Швабе» Ростеха запустил в Красноярске производство особо чистого тетрахлорида германия

5:42 — второй промышленный кластер официально появился в Томской области

6:26 — новый производственный цех запустила компания «МЛМ Невский лифт» в Колпино

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