БН-1200М. Мощнейший в мире реактор на быстрых нейтронах строят на БАЭС

В России готовят к строительству энергоблок № 5 на Белоярской АЭС с натриевым реактором на быстрых нейтронах БН-1200М. Он станет первым серийным блоком с реактором IV поколения. Что ждет одну из старейших АЭС в России — в сюжете Машньюс

В этом выпуске:

0:00 — Вступление (Россия готовится к возведению реактора БН-1200М)

0:18 — В чем уникальность БАЭС?

0:56 — О новшествах в будущем российском реакторе БН-1200М

1:56 — История ликвидации пожара на БАЭС в 1978 году

3:01 — Почему следующее поколение реакторов считают самыми безопасными в мире

3:26 — Перспективы России с появлением реактора БН-1200М

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