БН-1200М. Мощнейший в мире реактор на быстрых нейтронах строят на БАЭС

В России готовят к строительству энергоблок № 5 на Белоярской АЭС с натриевым реактором на быстрых нейтронах БН-1200М. Он станет первым серийным блоком с реактором IV поколения. Что ждет одну из старейших АЭС в России — в сюжете Машньюс
В этом выпуске:
0:00 — Вступление (Россия готовится к возведению реактора БН-1200М)
0:18 — В чем уникальность БАЭС?
0:56 — О новшествах в будущем российском реакторе БН-1200М
1:56 — История ликвидации пожара на БАЭС в 1978 году
3:01 — Почему следующее поколение реакторов считают самыми безопасными в мире
3:26 — Перспективы России с появлением реактора БН-1200М
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Запуск «Ланцета» стал быстрее и безопаснее. Первый ТВРС-44 «Ладога». Серийные промышленные роботы
-
Атомный гигант: российское преимущество в борьбе за Арктику
«Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая а... сможет ли она стать преимуществом в борьбе за Арктику?
-
Путин посетил завод БПЛА. Универсал Lada Iskra. Новый закон «О судостроении». Предсерийный Атом
Еженедельная подборка новостей промышленности России. Владимир Путин посети... разработках в машиностроении и судостроении.В этом выпуске:
Поделись позитивом в своих соцсетях