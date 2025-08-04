Ростех впервые поставил «Ансаты» на Крайний Север

Ростех впервые поставил «Ансаты» на Крайний СеверСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) передал авиакомпании «Авиация Колымы» два легких вертолета «Ансат». Это первые машины данного типа, которые будут работать в условиях Крайнего Севера.
Один из вертолетов получил уникальный окрас в стиле косатки — неофициального символа Магадана. Ранее такой дизайн использовался только для тяжелых Ми-8МТВ-1. Помимо «Ансатов», в парке авиакомпании эксплуатируются Ми-38 и Ми-8, некоторые из которых также оформлены в черно-белой ливрее.
«Ансат» обладает высокой маневренностью, экономичен и способен садиться на небольшие неподготовленные площадки. Вертолет сертифицирован для работы при температурах до -45°C, что подтверждено испытаниями в Якутии в 2017 году, сообщили в Ростехе.
Обе поставленные машины оборудованы медицинскими модулями для оказания экстренной помощи. На борту установлены системы ИВЛ, теле-ЭКГ с возможностью расшифровки данных в реальном времени, а также оборудование для интенсивной терапии. Салон каждого вертолета рассчитан на одного пациента и двух медиков.
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