АВТОТОР представил линейку электромобилей на фестивале «ПроДвижение» в Москве
Автопроизводитель из Калининградской области представил линейку электромобилей собственного производства на первом автомобильном фестивале ВДНХ «ПроДвижение», который прошел 2-3 августа 2025 года.
В рамках экспозиции на Центральной аллее ВДНХ были продемонстрированы серийные электромобили калининградского производства: флагманский седан АМБЕРАВТО А5 и новая линейка компактных электромобилей EONYX, включающая модели M2, PROFI PICKUP и PROFI CARGO. Участие в фестивале позволило продемонстрировать достижения российского автопрома в области электромобильности и подтвердить эффективность электромобилей в реальных условиях эксплуатации.
Представленные модели:
АМБЕРАВТО А5 — флагманский седан собственного бренда АВТОТОР с впечатляющими характеристиками:
• Мощность двигателя: 160 л.с.
• Запас хода: 520 км
• Разгон до 100 км/ч: 10,2 сек
На базе этой модели в Калининградской области был сформирован парк электротакси. Пробег у некоторых автомобилей уже превысил сто тысяч километров, что подтверждает надежность А5 в условиях интенсивной городской эксплуатации.
Линейка EONYX была представлена тремя моделями:
EONYX M2 — компактный городской электромобиль:
• Запас хода: 130 км
• Батарея: 150 А·ч
• Максимальная скорость: 80 км/ч
EONYX PROFI PICKUP — универсальный грузовой электромобиль:
• Грузоподъемность: до 450 кг
• Запас хода: 130 км
• Батарея: 166 А·ч
EONYX PROFI CARGO — специализированный фургон:
• Объем грузового отсека: 1350 литров
• Запас хода: 130 км
• Батарея: 166 А·ч
Отзывы посетителей
Новые модели электромобилей вызвали живой интерес у гостей фестиваля. «В современных городах острая проблема с парковочными местами. Компактные электромобили — это практичное решение для ежедневных поездок», — отметил Сергей, посетитель из Краснодара, оценивший EONYX M2.
«EONYX Profi Pickup идеально подходит для загородного использования, если дача недалеко, как у меня. Транспортировка садового инвентаря и инструментов станет намного удобнее», — поделился впечатлениями москвич Владимир.
Представители бизнеса также проявили интерес к коммерческим версиям электромобилей. «Такие автомобили отлично подойдут для „доставки последней мили“. Как владелец производства в Подмосковье, вижу большой потенциал использования EONYX Profi Cargo в курьерской доставке», — прокомментировал предприниматель Сергей из Москвы.
Все представленные модели EONYX разработаны с учетом российских условий эксплуатации и предназначены для различных сценариев использования: от частного применения до коммерческих перевозок и специализированных служб.
Для получения дополнительной информации:
Веб-сайты:
amber-a.ru (АМБЕРАВТО)
eonyx.ru (EONYX)
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04.08.2519:38:17