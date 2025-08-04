АВТОТОР представил линейку электромобилей на фестивале «ПроДвижение» в Москве

Автопроизводитель из Калининградской области представил линейку электромобилей собственного производства на первом автомобильном фестивале ВДНХ «ПроДвижение», который прошел 2-3 августа 2025 года.

В рамках экспозиции на Центральной аллее ВДНХ были продемонстрированы серийные электромобили калининградского производства: флагманский седан АМБЕРАВТО А5 и новая линейка компактных электромобилей EONYX, включающая модели M2, PROFI PICKUP и PROFI CARGO. Участие в фестивале позволило продемонстрировать достижения российского автопрома в области электромобильности и подтвердить эффективность электромобилей в реальных условиях эксплуатации.

Представленные модели:

АМБЕРАВТО А5 — флагманский седан собственного бренда АВТОТОР с впечатляющими характеристиками:

• Мощность двигателя: 160 л.с.

• Запас хода: 520 км

• Разгон до 100 км/ч: 10,2 сек

На базе этой модели в Калининградской области был сформирован парк электротакси. Пробег у некоторых автомобилей уже превысил сто тысяч километров, что подтверждает надежность А5 в условиях интенсивной городской эксплуатации.

Линейка EONYX была представлена тремя моделями:

EONYX M2 — компактный городской электромобиль:

• Запас хода: 130 км

• Батарея: 150 А·ч

• Максимальная скорость: 80 км/ч

EONYX PROFI PICKUP — универсальный грузовой электромобиль:

• Грузоподъемность: до 450 кг

• Запас хода: 130 км

• Батарея: 166 А·ч

EONYX PROFI CARGO — специализированный фургон:

• Объем грузового отсека: 1350 литров

• Запас хода: 130 км

• Батарея: 166 А·ч

Отзывы посетителей

Новые модели электромобилей вызвали живой интерес у гостей фестиваля. «В современных городах острая проблема с парковочными местами. Компактные электромобили — это практичное решение для ежедневных поездок», — отметил Сергей, посетитель из Краснодара, оценивший EONYX M2.

«EONYX Profi Pickup идеально подходит для загородного использования, если дача недалеко, как у меня. Транспортировка садового инвентаря и инструментов станет намного удобнее», — поделился впечатлениями москвич Владимир.

Представители бизнеса также проявили интерес к коммерческим версиям электромобилей. «Такие автомобили отлично подойдут для „доставки последней мили“. Как владелец производства в Подмосковье, вижу большой потенциал использования EONYX Profi Cargo в курьерской доставке», — прокомментировал предприниматель Сергей из Москвы.

Все представленные модели EONYX разработаны с учетом российских условий эксплуатации и предназначены для различных сценариев использования: от частного применения до коммерческих перевозок и специализированных служб.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайты:

amber-a.ru (АМБЕРАВТО)

eonyx.ru (EONYX)

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