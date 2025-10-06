Новороссийский зерновой терминал принял первую партию зерна в новые силосы
На терминале в Новороссийске построено и вводится в эксплуатацию шесть силосов общей ёмкостью 70 тысяч тонн зерна.
Объём поставленной партии составил 10 тыс. тонн пшеницы. Поставщиком выступила компания «Деметра Трейдинг». Зерно прибыло в порт Новороссийска железнодорожным транспортом. Пшеница будет доступна для отгрузки в другие страны уже в ноябре текущего года", — сообщается в пресс-релизе «Деметра-Холдинга».
Цель проекта — расширение мощностей по перевалке в морском порту Новороссийска и увеличение объемов перевалки зерна на 1,5 млн тонн в год.
Помимо силосного парка, на территории НЗТ построено две новые линии автоприема мощностью 800 тонн в час, конвейерная линия общей производительностью 1600 тонн в час и семиэтажный ремонтно-бытовой корпус.
«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой.
НЗТ — один из крупнейших в стране комплексов по перевалке зерна, обладает собственными глубоководными причалами, инфраструктурой для перевалки, приема зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта.
Следующими этапами стратегической программы развития НЗТ станут проекты «ЖД5000» — увеличение приема зерна с железнодорожного транспорта до 5 млн т в год, и «Новая пристань» — удлинение пристани № 3 на два глубоководных причала совместно с «Новороссийским комбинатом хлебопродуктов», ранее писал «Интерфакс».
Сейчас мощность НЗТ по перевалке зерновых составляет 6,5 млн т в год, однако потенциал гораздо больше.
По итогам сезона-2023/24 терминал поставил рекорд по перевалке зерна на экспорт, отгрузив 7,1 млн т. Ожидается, что к 2030 году мощность терминала увеличится до 13 млн т в год.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Первая очередь элеватора ёмкостью 30 тыс. тонн была введена в эксплуат...е 34,3 тыс. тонн зерна. В проект инвестировано порядка 240 млн рублей.
- В Зеленодольском районе начаты пусконаладочные работы на элеватор...bsp;урожая. Инвестиции в реализацию проекта составили 2,8 млрд рублей.
- Компания «Элтемикс Лаб» первой в России разработала и ...;максимуму модифицировать наше оборудование с течением времени.»
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0