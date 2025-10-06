На терминале в Новороссийске построено и вводится в эксплуатацию шесть силосов общей ёмкостью 70 тысяч тонн зерна.

Объём поставленной партии составил 10 тыс. тонн пшеницы. Поставщиком выступила компания «Деметра Трейдинг». Зерно прибыло в порт Новороссийска железнодорожным транспортом. Пшеница будет доступна для отгрузки в другие страны уже в ноябре текущего года", — сообщается в пресс-релизе «Деметра-Холдинга».

Цель проекта — расширение мощностей по перевалке в морском порту Новороссийска и увеличение объемов перевалки зерна на 1,5 млн тонн в год.

Помимо силосного парка, на территории НЗТ построено две новые линии автоприема мощностью 800 тонн в час, конвейерная линия общей производительностью 1600 тонн в час и семиэтажный ремонтно-бытовой корпус.

«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой.

НЗТ — один из крупнейших в стране комплексов по перевалке зерна, обладает собственными глубоководными причалами, инфраструктурой для перевалки, приема зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта.

Следующими этапами стратегической программы развития НЗТ станут проекты «ЖД5000» — увеличение приема зерна с железнодорожного транспорта до 5 млн т в год, и «Новая пристань» — удлинение пристани № 3 на два глубоководных причала совместно с «Новороссийским комбинатом хлебопродуктов», ранее писал «Интерфакс».

Сейчас мощность НЗТ по перевалке зерновых составляет 6,5 млн т в год, однако потенциал гораздо больше.

По итогам сезона-2023/24 терминал поставил рекорд по перевалке зерна на экспорт, отгрузив 7,1 млн т. Ожидается, что к 2030 году мощность терминала увеличится до 13 млн т в год.

